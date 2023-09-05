企業累計捐贈新北逾2萬2,500套導護裝備　守護學童及導護志工

新北市教育局今(5)日於光復國小辦理「 導護裝備捐贈」活動，和泰集團以實際行動， 攜手導護志工共同守護學童上放學安全，共捐贈500套導護反光背 心及指揮旗給新北市學校。教育局副局長劉明超出席代表受贈， 並回贈感謝狀，感謝企業挹注導護志工執勤裝備， 守護學童上放學安全，交通部道安會湯儒彥簡任技正也到場見證。

教育局表示，學童交通安全是政府、家長、 學校與社會大眾共同的責任， 感謝和泰集團長久以來致力於交通公益，自2012年迄今已挹注新北 市2萬2,500套以上導護裝備，提升志工執勤安全， 也降低學童事故風險，展現企業社會責任。

和泰汽車協理劉松山表示，連續13年共捐贈全臺國中小學超過12 萬套導護志工裝備，顯現和泰集團守護導護志工及學童安全的決心， 未來除交通公益作為不間斷，也將發展以「人、車、環境」 為主軸的永續公益活動，擴大社會影響力。

光復國小校長張明賢表示，近期臺灣社會不斷強調用路安全， 國人的安全觀念及公德需要持續加強， 感謝和泰企業長久以來捐贈交通導護裝備， 樹立守護學子安全的企業典範。 期許家長志工及社區民眾也一起加入導護行列， 也期待更多民間資源挹注，共同建構友善交通環境。

光復國小家長會長陳嘉雯表示， 感謝企業關心並照顧著學校的孩子與辛勞的志工們， 這是我們的福氣。該校志工隊長莊月桂說， 穿著反光背心讓我們值勤起來更安心、更放心， 導護志工們心中充滿感謝，也藉此再次提醒所有志工在值勤時， 要確實穿著導護裝備保護自己、提醒用路人小心， 進而提升值勤安全。

教育局副局長劉明超表示，新北市重視學童行的安全， 感謝企業大力支持，共同照顧各校導護志工， 協助學校導護裝備的汰換。新北市每年統辦導護志工保險、 補助各校採購導護裝備並舉辦多場導護人員培訓， 以提升導護人員安全。此外， 也結合各校辦理親師交通安全宣導及全面落實交安教育課程， 期盼透過親師共同攜手，逐步扎根孩子的道安觀念， 真正提升學童行的安全。