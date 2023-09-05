企業累計捐贈新北逾2萬2,500套導護裝備　守護學童及導護志工

新北市教育局今(5)日於光復國小辦理「導護裝備捐贈」活動，和泰集團以實際行動，攜手導護志工共同守護學童上放學安全，共捐贈500套導護反光背心及指揮旗給新北市學校。教育局副局長劉明超出席代表受贈，並回贈感謝狀，感謝企業挹注導護志工執勤裝備，守護學童上放學安全，交通部道安會湯儒彥簡任技正也到場見證。
教育局表示，學童交通安全是政府、家長、學校與社會大眾共同的責任，感謝和泰集團長久以來致力於交通公益，自2012年迄今已挹注新北市2萬2,500套以上導護裝備，提升志工執勤安全，也降低學童事故風險，展現企業社會責任。
和泰汽車協理劉松山表示，連續13年共捐贈全臺國中小學超過12萬套導護志工裝備，顯現和泰集團守護導護志工及學童安全的決心，未來除交通公益作為不間斷，也將發展以「人、車、環境」為主軸的永續公益活動，擴大社會影響力。
光復國小校長張明賢表示，近期臺灣社會不斷強調用路安全，國人的安全觀念及公德需要持續加強，感謝和泰企業長久以來捐贈交通導護裝備，樹立守護學子安全的企業典範。期許家長志工及社區民眾也一起加入導護行列，也期待更多民間資源挹注，共同建構友善交通環境。
光復國小家長會長陳嘉雯表示，感謝企業關心並照顧著學校的孩子與辛勞的志工們，這是我們的福氣。該校志工隊長莊月桂說，穿著反光背心讓我們值勤起來更安心、更放心，導護志工們心中充滿感謝，也藉此再次提醒所有志工在值勤時，要確實穿著導護裝備保護自己、提醒用路人小心，進而提升值勤安全。
教育局副局長劉明超表示，新北市重視學童行的安全，感謝企業大力支持，共同照顧各校導護志工，協助學校導護裝備的汰換。新北市每年統辦導護志工保險、補助各校採購導護裝備並舉辦多場導護人員培訓，以提升導護人員安全。此外，也結合各校辦理親師交通安全宣導及全面落實交安教育課程，期盼透過親師共同攜手，逐步扎根孩子的道安觀念，真正提升學童行的安全。