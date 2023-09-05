臺灣企銀提供金融協助　支持颱風過後災害復舊

海葵颱風打破臺灣4年無颱風登陸紀錄， 挾帶強勢風雨二度登陸臺灣，重創臺灣東部及中南部， 臺灣企銀關心全臺企業戶受災情況， 第一時間準備好天災金融應變措施，配合政府政策推動「 中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」， 馳援中小企業災後修建廠房、機器設備及購置原物料等資金需求， 且該2項專案貸款與信保基金合作提供最高9成之信用保證， 送保期間免計收保證手續費， 該行亦協助受災企業戶向政府申請貸款利息補貼， 減輕企業災害受損負擔。

臺灣企銀長期深耕在地企業，落實區域衡平發展有成，今（2023） 年更榮獲金融監督管理委員會頒發「均衡區域發展特別獎（ 南部地區）」績優銀行獎項，時逢颱風侵襲季節， 影響南部及東部地區甚鉅， 該行亦第一時間關心企業戶受災情形並提供資金援助。 臺灣企銀提醒，企業戶如有因颱風等天然災害受到損失者， 先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、 稅捐稽徵機關等申請核發受災證明，並於受災日次日起1年內， 皆可於該行全臺125家營業單位據點提出申請。

近年臺灣經濟受極端氣候影響甚鉅， 臺灣企銀發揮中小企業專業銀行專長，推出多項「綠色金融」及「 機器設備升級」等專案貸款， 運用金融影響力輔導企業設備升級及營運轉型， 強化企業營運因應天然災害之韌性。除提供資金活水外， 該行與工研院合作舉辦「碳盤查實務教育訓練」， 提供中小企業跨領域顧問團隊服務， 規劃淨零轉型及培育產業永續人才， 邀請中小企業主共同朝淨零永續目標努力，實踐對環境友善的承諾。