中華電信攜手趨勢科技推行動安全防護方案手機上網輕鬆防駭

為使國人在數位匯流時代擁有安心的手機上網環境，中華電信繼防駭守門員、色情守門員等訴求從機房端過濾風險連線的資安服務後，再攜手全球網路資安領導品牌趨勢科技推出「行動安全防護」方案，針對個人及家庭用戶提供防範詐騙網站、惡意程式及Wi-Fi安全檢查、安心網購交易等功能，自即日起至12月31日，到中華電信網路或實體門市申辦，單機版每月只要99元，月繳綁年約享9折優惠，另提供三機版的跨平台方案可供選購，月繳綁年約最低59折，平均每人每台裝置月付僅33元，9月底前申辦上述任一方案還能再抽Apple Watch SE(市價7,900元)，輕鬆防毒防駭就趁現在！
根據趨勢科技偵測統計數據，2023上半年在台灣來自手機的惡意連結數量已飆破一百三十萬筆，相較去年同期的八十多萬筆，大幅增加近60 %，其中又以網路釣魚、網路購物和網路交友詐騙最為橫行，偵測數量高居前三名。同時，網路犯罪集團亦利用如ChatGPT、AI時下熱門議題行騙，手機上網一不小心就容易落入陷阱。
中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信一直相當重視國人的連網安全，隨著民眾在食衣住行育樂透過行動裝置獲取資訊的依賴程度加深，無形之中也提高了資安風險。此次與國際領導品牌趨勢科技合作推出『行動安全防護』方案，相信可為中華電信客戶帶來更全面及完整的資安防護，安心自在地享受網路所帶來的樂趣及便利。
趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，網路犯罪手法演變速度超乎想像，即使對自身網路行為保持高度警戒，百密仍有可能一疏。趨勢科技多年來密切關注時下網路威脅演變，很高興有機會提供中華電信行動用戶專業的資安工具，希望在瞬息萬變的網路威脅環境中，能為全民的手機使用安全盡一份心力。
中華電信關心客戶資訊安全，除打造從機房端24小時過濾惡意詐騙網站及兒少不當資訊的「防駭守門員」、「色情守門員」等服務，消費者只要月付45元，不必另外安裝軟體即能迅速建立防護網；此次攜手趨勢科技推出「行動安全防護」方案，是繼主打寬頻客戶的「HiNet PC-cillin防毒防駭」後，針對手機使用者需求所量身訂做的資安服務，擁有防駭、防毒、防詐及防盜等多樣功能。中華電信也將秉持以客戶為中心的理念，持續為提供消費者家庭寬頻及行動上網的安心網路環境而努力。