中華電信攜手趨勢科技推行動安全防護方案手機上網輕鬆防駭

為使國人在數位匯流時代擁有安心的手機上網環境， 中華電信繼防駭守門員、 色情守門員等訴求從機房端過濾風險連線的資安服務後， 再攜手全球網路資安領導品牌趨勢科技推出「行動安全防護」方案， 針對個人及家庭用戶提供防範詐騙網站、惡意程式及Wi- Fi安全檢查、安心網購交易等功能，自即日起至12月31日， 到中華電信網路或實體門市申辦，單機版每月只要99元， 月繳綁年約享9折優惠，另提供三機版的跨平台方案可供選購， 月繳綁年約最低59折，平均每人每台裝置月付僅33元， 9月底前申辦上述任一方案還能再抽Apple Watch SE(市價7,900元)，輕鬆防毒防駭就趁現在！

根據趨勢科技偵測統計數據， 2023上半年在台灣來自手機的惡意連結數量已飆破一百三十萬筆 ，相較去年同期的八十多萬筆，大幅增加近60 %，其中又以網路釣魚、網路購物和網路交友詐騙最為橫行， 偵測數量高居前三名。同時， 網路犯罪集團亦利用如ChatGPT、AI時下熱門議題行騙， 手機上網一不小心就容易落入陷阱。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信一直相當重視國人的連網安全， 隨著民眾在食衣住行育樂透過行動裝置獲取資訊的依賴程度加深， 無形之中也提高了資安風險。 此次與國際領導品牌趨勢科技合作推出『行動安全防護』方案， 相信可為中華電信客戶帶來更全面及完整的資安防護， 安心自在地享受網路所帶來的樂趣及便利。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，網路犯罪手法演變速度超乎想像， 即使對自身網路行為保持高度警戒，百密仍有可能一疏。 趨勢科技多年來密切關注時下網路威脅演變， 很高興有機會提供中華電信行動用戶專業的資安工具， 希望在瞬息萬變的網路威脅環境中， 能為全民的手機使用安全盡一份心力。

中華電信關心客戶資訊安全， 除打造從機房端24小時過濾惡意詐騙網站及兒少不當資訊的「 防駭守門員」、「色情守門員」等服務，消費者只要月付45元， 不必另外安裝軟體即能迅速建立防護網；此次攜手趨勢科技推出「 行動安全防護」方案，是繼主打寬頻客戶的「HiNet PC-cillin防毒防駭」後， 針對手機使用者需求所量身訂做的資安服務，擁有防駭、防毒、 防詐及防盜等多樣功能。中華電信也將秉持以客戶為中心的理念， 持續為提供消費者家庭寬頻及行動上網的安心網路環境而努力。