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侯友宜提「老人健保免費」政見　65歲以上排富全額補助

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 17:11
國民黨總統參選人侯友宜31日在新北市板橋舉行記者會公布醫療政見，他表示，若當選總統，將優先投資醫療保健支出，任內逐年達到GDP的8%（圖／...

國民黨總統參選人侯友宜31日在新北市板橋舉行記者會公布醫療政見，他表示，若當選總統，將優先投資醫療保健支出，任內逐年達到GDP的8%（圖／...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨總統候選人侯友宜提最新政策，若他當選總統，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，可享有排富全額補助健保。

雲林縣長張麗善昨日晚間預告侯友宜有重大宣布，今日侯友宜揭曉，重大宣布即為老人健保相關的最新政見。

他表示，這陣子他走訪許多縣市，有很多長輩抱怨，老人健保補助「一個台灣，兩種制度」，六都和基隆市有老人健保補助，但中南部卻沒有，讓他感到這樣的差異不公平。

侯友宜表示，台灣不能遺忘每一個人，不應忘記長輩一生的貢獻，因此他提「老人健保，侯友宜來改變」。若未來他當選總統，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，都將享有排富全額補助，排富以綜所稅20%為標準，估計將有400萬名長輩受惠，經費預估160億元。

侯友宜說，他提出「老人健保免費」就是要打破城鄉差距、讓全國補助標準一致，他高喊「老人健保我來補助，讓你免繳、免煩惱」。

侯友宜也提到，這段時間他提出好政策，民進黨就馬上跟著做，這點他給予肯定，但他要提醒民進黨，就像寫論文，要備註來源及出處，免得被說是抄襲。

侯友宜日前提出「80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護看護移工」政見，獲得極大迴響，民進黨候選人賴清德隨後也跟進提出看法，表示巴氏量表已產生問題，不得不改。
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