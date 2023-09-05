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石碇獨老守著山上老屋種菜　社會局引入戲曲關懷令他涕泗縱橫

By 台灣英文新聞
2023/09/05 17:09
照片新北市政府社會局提供

照片新北市政府社會局提供

今年82歲的許姓老伯，一個人獨居在石碇區彭山里的山上，自己種菜耕食，雖有5名子女，但各自成家立業，又居住在南部，在老伴往生後，偶有回來探視。新北市社會局和石碇區公所媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會，由戲曲學院的老師帶領學生攜著鑼鼓和中阮，直接上山搬演京劇「梁山伯與祝英台」和歌仔戲薛平貴、王寶釧「苦守寒窯」的故事，臨別前還特地書法了一對門聯讓老伯張貼，老伯感動得涕泗縱橫，直嚷嚷：「少年仔，你們什麼時候再來？」差點讓師生心軟下不了山。

許阿伯年輕時從事工地零工，和太太拉拔5個子女，他手藝精巧，在台灣80年代房地產起飛之際，他會製作建物模型，專門供建商在樣品屋展售之用，因此曾有段榮光。但太太在55歲即往生，5個子女又分別往南部發展，偶而返家探視，他一人獨守山上老屋，種菜養生。

為關懷獨居長輩，新北市社會局2年前推出「獨老五福樂活計畫」，以全面關照長輩居家、生活、行動、身心、老人保護等五個安全面向，並委由一些民團組織協力照顧，這次便是結合新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會和國立臺灣戲曲學院，一起將傳統京劇和歌仔戲等戲曲音樂帶入陪伴。

花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁及戲曲學院老師李亦舒帶領2位學生，在石碇區長劉彥伯等人陪同下，專程上山為許阿伯表演，在表演前還簡短介紹戲曲、故事背景及身段示範教學，讓許阿伯融入戲曲情境中。

李亦舒老師先彈奏中阮、井維寬同學擊木箱鼓，演出青花瓷及快樂再出航等結合流行樂的樂曲，京劇學系的蔣傅宇同學則以小生唱段「梁山伯與祝英台」，潘俊仁更帶入歌仔戲薛、王故事，一曲「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原…」，讓許阿伯拉回年輕記憶，分享小時候看野台戲的故事，也讚嘆眼前的年輕人，能有如此的學藝才華，應是父母悉心栽培，提醒要珍惜惦念。

社會局長李美珍表示，新北市年滿65歲的人口已突破70萬人，列冊關懷的獨居長者有5,673人，市府透過「五福樂活計畫」，結合民間團體和志工，以創意及深入陪伴的方式，來服務獨居長者，緩解因獨居帶來的孤寂感而離群索居，讓長輩能在地安老，幸福有感。像花雅戲曲協會帶領學子到石碇、泰山、土城等獨居長者家中，陪伴彈唱、戲劇表演，不僅帶給長者歡樂，也能青銀共融、藝起幸福。

更新時間 : 2023-09-05 20:49 GMT+08:00

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