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美國AIT回應了！台灣食藥署再攔2批違規櫻桃 累計共35批、逾6千噸

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 17:01
食藥署公布最新邊境檢驗不合格名單，新增2批驗出農藥殘留滅芬座的美國進口櫻桃，今年累計35批違規。（圖／食藥署）

食藥署公布最新邊境檢驗不合格名單，新增2批驗出農藥殘留滅芬座的美國進口櫻桃，今年累計35批違規。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）食藥署今（5）日公布邊境檢驗不合格名單，新增2批驗出農藥殘留滅芬座的美國進口櫻桃，今年累計35批違規、共6,191公噸。對此，食藥署表示，已於9月1日收到美方回覆，美方提加強要求農民及出口商符合台灣法規等2項承諾。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有10項檢驗不合格產品，包含美國鮮櫻桃、中國普洱茶茶粉、印度黑胡椒粉、泰國芝麻仁、越南海鮮味麵、法國冷凍黃蘑菇及澳大利亞菠菜等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

近日美國鮮櫻桃屢驗出農藥殘留違規，這次又有2批出現農藥殘留滅芬座，都是由利佳貿易有限公司進口，食藥署副署長林金富今（5）日說明，新增不合格櫻桃分別為15,306公斤檢出殘留農藥滅芬座0.01ppm及17,418公斤檢出殘留農藥滅芬座0.03ppm，皆依規定退運或銷毀。

林金富表示，從今年1月起截至9月5日已累計35批農藥殘留不合格櫻桃，皆是從美國進口，分別來自4家業者，且違規的商品集中在4間製造商。我方於8月21日正式行文函告AIT，並要求9月5日前提出說明，美方已於9月1日回覆改善說明，提出2項承諾，第1是加強要求美國的農民及出口商符合台灣法規；再來是美國表態持續監測農藥殘留情形，確保符合法規。

針對美國櫻桃邊境查驗不合格案，食藥署最早在7月21日向美方提出改善說明要求，8月10日2度要求美國提供改善說明；針對被驗出問題美國櫻桃的4家廠商，自8月21日至9月20日暫停輸入查驗申請，其餘廠商採加強抽批50%，持續觀察查驗情形。

美國AIT回應了！台灣食藥署再攔2批違規櫻桃 累計共35批、逾6千噸美國AIT回應了！台灣食藥署再攔2批違規櫻桃 累計共35批、逾6千噸
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更新時間 : 2023-09-05 20:49 GMT+08:00

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