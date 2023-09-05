【台灣蛋荒案外案】在野批農委會獨惠超思延遲疫區公告 83.8公噸不合格蛋去向不明恐入黑市

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）台灣蛋荒衍伸超思進口蛋專案爭議，國民黨團今（５）日指出，超思早已預知可拿到農業部專案，2天內火速備妥文件，從禽流感疫區巴西進口雞蛋，領取蔡政府1.7億補助。農委會更為配合超思進口流程不違法，延遲宣布巴西為疫區，交相勾結。此外檢驗出不合格的3.8公噸雞蛋去向，農委會也應給交代。

農業部前身農委會，在今年3月起實施雞蛋專案進口措施，截至7月共進口1億4882萬顆雞蛋，其中資本額只有50萬元的一人公司超思，從巴西進口8814萬顆雞蛋，占總體進口量約6成。且進口蛋的時間適逢巴西爆發禽流感，疑點重重。

農委會延遲公告獨惠超思 宣布巴西「全境」疫區卻進口雞蛋罔顧食安？

副書記長王鴻薇指出，根據中華民國政府相關法規，只要他國是禽流感疫區，就禁止輸入相關禽鳥類農產品。巴西在早5月23日已經發現國內出現禽流感，農業部卻拖延到6月28日才宣布巴西為疫區，還特別說明「本聲明生效之前，已經裝船、裝機運往我國動物或動物產品不在此限。」她質疑，這是農業部會為超思已經裝箱上船的巴西進口雞蛋埋伏筆，量身打造專案；此外巴西成為疫區，阻斷其他進入公司巴西市場。？

王鴻薇還提出，過去包括法國、加拿大出現禽流感疫情時，農委會公告都會以「省」來規範，這次巴西爆發禽流感，農業部公告是巴西全國、全境都限制。且既然以全國、全境為限制範圍，卻又向巴西進口雞蛋，還宣稱超思進口雞蛋的畜牧場，並沒有爆發禽流感，根本不合理。

台北市議員徐巧芯提出，日本因巴西爆發禽流感，日本農林水產省6月29日指出，停止向巴西進口禽類相關產品。巴西農漁業部在7月28日與日本協議，暫停進口兩個州所生產的雞肉和雞蛋產品。日本6、7月份停止向巴西購買雞肉、雞蛋時，台灣雖然公告巴西全境為禽流感疫區，卻還在跟巴西買雞蛋，罔顧國人食品安全。

八月測出藥檢殘留 隱瞞禽流感、問題雞蛋動向不明

台北市議員徐巧芯指出，當局直到8月15日超思最後一批巴西雞蛋進口之後，才查驗出藥殘問題，且還我國政府2002年就不允許使用的抗生素。蔡政府這才對外宣布，不再向巴西、土耳其下單買雞蛋，是因為國內雞蛋已經足夠，跟驗出藥殘沒有關係。且仍然隱瞞巴西爆發禽流感的事實，想盡辦法護航超思這家公司，掩蓋農業部對巴西爆發禽流感反應過慢，罔顧國人食安的事實。

台北市議員游淑慧則表示，農委會稱截自8月11日止，巴西進口雞蛋數為5,455公噸，其中檢驗出不合格的有83.8公噸，然而農委會只說會令廠商退運或銷毀，那麼，有沒有掌握退運或銷毀證據？還是流入黑市？

巴西非首選進口地 卻反超10國成主力？

游淑慧還表示，台灣從未自巴西進口雞蛋，今年3月份時，農委會開放進口雞蛋的國家只有美國、日本和澳洲。3月29日另外專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等10國雞蛋進口。巴西卻後來者居上成為進口雞蛋的主力。而與巴西具長期貿易關係的日本，在6、7月就以停止從巴西進口雞肉、雞蛋了，不解為何農業部反向操作。

游淑慧還說，在3月10日經濟部國貿局和3月14日農委會，分別召開一場說明會，找國內雞蛋進口商，3月15日陳吉仲主委在立法院經濟委員就說漏嘴，準備開放巴西雞蛋進口，令人生疑。

陳吉仲4日親上火線：巴西將日本雞蛋訂單轉賣台灣

陳吉仲4日上三立新聞台政論節目「鄭知道了」時說明，台灣雞蛋過去有95%為國產，實施雞蛋專案進口措施後，僅有9家貿易商符合農業部開出的條件，包括有媒合出口國非疫農場或相關經驗、可提供出口國官方開立檢疫衛生文件、到岸價報價合理、3月底前可訂首筆訂單。

他解釋，超思有將雞蛋從日本進口到台灣、從巴西進口到日本的經驗，且到岸價遠低於其他2家貿易商報價。而超思報價低，是因為搶到巴西原本要賣給日本的雞蛋訂單，因此該公司報出的雞蛋進口價格，與從巴西進口到日本的到案價一樣，每顆4.94元到5.9元之間。

陳吉仲強調，所有雞蛋專案進口都是公開透明，農業部吸收的30%關稅、5%營業稅、管銷費用等，所有支出的5.7億元不是補貼貿易商，是讓消費者買到平價雞蛋、增加福利。

陳吉仲也駁斥所謂畜產會跟官股台農發公司發國難財的指控，他表示，畜產會是農業部旗下的財團法人，主責畜產品產銷調節，非以賺錢為目的，台農發協助雞蛋進口，是因國內業者多無此進口經驗，且可確定台農發配合雞蛋專案進口的貿易僅損益兩平，並未賺國家的錢。

超思提前預知？農業部防檢署、超思員工這樣說

農業部防檢署指出，今年2月24日時就已公布雞蛋專案進口的來源國，當時已新增巴西、菲律賓、波蘭等國。超思員工則澄清無黑箱，稱公司是在2月24日申請停業，3月2日才申請復業，早於農業部開記者會宣布3月起開放雞蛋專案專案。

關於快速備妥巴西的檢疫衛生文件的疑雲，超思員工稱該公司本就有進口雞蛋經驗，熟知所需相關文件，準備並不難，重點在於找到蛋源。要說服牧場去放棄現有或長期的訂單，僅供應短期、大量雞蛋給台灣，這是非常困難的事，他強調「是超思直接找上巴西農場老闆，因有信賴關係，對方才願將這批原給日本的蛋轉給台灣。」