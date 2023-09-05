累計破4千例！台灣本土登革熱單周增1,311例創新高 另有8重症、3死

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今(5)日公布上週新增1,311例登革熱本土病例，以台南1,205例最多，另增8例登革熱重症，其中3人死亡，為年齡介於60多歲至80多歲間之男性，且均具潛在疾病，於發病後0至７日內因病情惡化不幸過世。

依據疾管署統計，國內上週(2023年8月29日至9月4日)新增1,311例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(1,205例)、高雄市(48例)、雲林縣(33例)、桃園市(8例)、台北市及新北市(各5例)、新竹市及彰化縣(各2例)、嘉義縣、嘉義市及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中696例男性、615例女性，發病日介於8月14日至9月4日，另新增8例重症個案及3例死亡個案。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄔豪欣說明，新增的8例本土登革熱重症，皆為南部地區個案；其中3例死亡，為60多歲至80多歲男性，3人均具糖尿病、心臟病、高血壓、癌症等潛在疾病，發病2至3天症狀惡化，出現嘔吐、意識不清、腸胃道出血等症狀，就醫後於0至7日內過世。

其中一例台南6旬南為確診當天過世，有肝炎病史，確診前10天有虛弱、食欲不振情況，但沒有典型登革熱症狀，當時NS1快篩結果為陰性，後來又出現發燒、意識不清等典型登革熱症狀，就醫快篩陽性，病程發展快速，於當天死亡。

國內今年截至9月4日累計4,338例本土病例，個案分布於台南市3,788例、雲林縣302例、高雄市157例、屏東縣26例、桃園市11例、新北市10例、台北市及嘉義縣各9例、台中市8例、新竹市6例、彰化縣4例、南投縣3例、新竹縣及苗栗縣各2例、嘉義市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高。另累計19例重症病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別為雲林縣10例、台南市9例，另累計6例死亡病例。

本土登革熱疫情持續升溫，由於海葵颱風帶來南部豪大雨，今日雨勢稍歇須落實社區登革熱防治工作，疾管署呼籲民眾，風災後一週為登革熱防治關鍵期，務必做好環境整頓，落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，以減少病媒蚊孳生。



疾管署提醒民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。

由於目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾經確診登革熱、長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病之登革熱高危險對象，或具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀，以及腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等重症警示徵象及出血徵兆，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。