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北韓、中國、俄羅斯將進行聯合軍演？俄媒：外長蕭依古表示正在討論

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 14:12
俄羅斯國防部長蕭依古（左）、金正恩（中）、中國全國人大副委員長李鴻忠（右）一同參與北韓「戰勝節」70週年閱兵儀式（圖／美聯社）

俄羅斯國防部長蕭依古（左）、金正恩（中）、中國全國人大副委員長李鴻忠（右）一同參與北韓「戰勝節」70週年閱兵儀式（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）根據南韓及美國的情報，北韓、中國及俄羅斯將可能舉行三國聯合軍演，俄羅斯國防部長蕭依古對於此事也承認「正在討論」，若朝中俄聯合軍演實現，將會是史上第一次。

韓聯社引述俄國媒體5日報導，蕭依古對於與北韓進行聯合軍演一事表示，「我們是鄰居，當然正在討論聯合軍演」、「不能選擇鄰居，就和鄰居和睦相處」。俄羅斯克姆林宮8月31日時也毫不掩飾地表示，俄羅斯和北韓保持著良好、互相尊重的關係，雙方正在各方面進行接觸。

南韓國家情報院也表示，蕭依古在今年7月受邀訪問北韓與金正恩進行會談時，正式提議舉行朝（北韓）中俄聯合軍演；美國則有分析認為，金正恩將在本月內訪問俄羅斯，朝中俄聯合軍演可能已經超過討論層面，正在往實際執行方向推進。

不過，北韓方面目前尚未對此發表言論，因此歷史上首次的三方軍演是否真會實現，還有待觀察。

至於朝中俄不曾進行三方聯合軍演的原因，南韓統一院研究員鄭盛潤（音譯）分析，因北韓在安保領域有很強的自主決心，沒有感受到與中、俄等強國建立合作關係的必要性，中俄也不積極與北韓進行軍事合作；也有分析認為，是因北韓對於自己的核武能力太有自信。

報導也指出，金正恩近日破例訪問了與地面戰鬥力相比，存在感較低的海軍基地，有分析認為，北韓近日主張加強海上武力，也是為了準備朝中俄聯合軍演，而海軍聯合軍演地點，可能會在中俄軍機經常進入南韓及日本防空識別區的東海舉行。

在烏俄戰爭中，俄羅斯實際上可說是在與整個西方國家對勢，俄羅斯武器庫存面臨短缺，韓美當局分析，俄羅斯當局想從北韓進口砲彈、反坦克導彈等，因此蕭依古訪北韓時除了討論聯合軍演外，還包括向俄羅斯提供北韓武器。

美國政府相關人士表示，作為提供武器的代價，北韓可藉此向俄羅斯要求尖端技術。
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更新時間 : 2023-09-05 20:48 GMT+08:00

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