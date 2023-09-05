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台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告

修法有三大突破，包含「特定非公務機關」皆須設資安長、增加調度權、及擴大地方政府的稽核權限

By 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 17:35
圖為2016年蔡英文總統出席「駭客社群協會(HITCON)資安國際交流研討會」並聽取簡報畫面。

圖為2016年蔡英文總統出席「駭客社群協會(HITCON)資安國際交流研討會」並聽取簡報畫面。 (來源 維基百科)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）《資通安全管理法》（下簡稱資安法）管轄機構改為2022年成立的 數位部 後，目前正在修法階段，數位部官員預告，修法有三大突破，包含「特定非公務機關」皆須設資安長、增加調度權、及擴大地方政府的稽核權限。

數位部常次葉寧近日在接受媒體訪問時表示，資通安全法已在收攏階段，將在新會期送到行政院備查。葉寧透露，這次資安法修法包含三大重點。一是要求特定非公務機關都要有資安長跟資安專責數人員。這部分過去規定沒那麼明確，且是個別監理，未來八大關鍵基礎設施中的企業，像是中華電信、遠傳電信、桃機公司等，都必須設置資安長，惟該條文無法規範到一般企業。

報導指出，個資法跟資安法原本是連動修法，現在卻只有個資法三讀通過，資安法修正草案甚至尚未送到行政院，主因是資安法涉及範圍廣，各界意見相當多。

葉寧透露，這次資安法修法包含三大重點。一是要求「特定非公務機關」都要有資安長跟資安專責人員。這部分過去規定沒那麼明確，且是個別監理，未來八大關鍵基礎設施中的企業，像是中華電信、遠傳電信、桃機公司等，都必須設置資安長，惟該條文無法規範到一般企業。

第二，資安法修正後將增加調度權，各單位可互相支援和演練，協助解決資安問題。葉寧解釋，每個部會資安量能有限，藉由法規授權調度，就可以讓有實戰經驗者，協助處理資安事件。

第三，修法後將擴大稽核對象，除了目的事業主管機關，地方政府也有稽核權。惟據了解，目前數位部是規劃地方政府可以稽核鄉鎮區公所等系統。

根據法規，在資通安全管理法納管對象中，分為「公務機關」與「特定非公務機關」，其中後者依據《資通安全管理法》第三條定義共分為三類，包括關鍵基礎設施提供者 (如台電)、公營事業 (如台糖)，以及政府捐助的財團法人 (如工研院)。

另外根據報導，數位部規劃推「數據公益運作指引」草案，未來數據在隱私確保下提供給公共使用，「隱私強化技術指引」草案也將接著推出，預計9月中兩部指引對外公告，目標年底前上路。

更新時間 : 2023-09-05 20:48 GMT+08:00

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