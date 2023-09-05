【台灣2024大選】郭台銘參選加速藍白合？柯辦打臉兩階段喬立委、總統傳聞

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）郭台銘獨立參選試圖以戰逼和，媒體稱反加速藍白整合「9月談立委、10月喬總統」，柯辦今（5）日澄清，沒有類似規劃，也無藍白合時程表，傳聞「子虛烏有」。

鴻海創辦人郭台銘角逐大位意志堅定，今年4月結束訪美行程，召開記者會為4年前對退選鞠躬致歉，挽回藍營選民之心，隨著國民黨侯友宜強勢出線，換侯路線宣告失敗，邀請侯、柯談「藍白合」也成僵局，郭台銘於8月底宣布獨立參選，更強調參選是為了在野整合。

相關閱讀：【台灣2024大選】昔憤而退黨今鞠躬道歉 郭台銘爭取再披國民黨戰袍 侯友宜這樣回

【持續更新】郭台銘宣布獨立連署參選 ：強調在野整合、矢言帶來台灣海峽50年和平

鏡周刊報導，郭台銘最快於9獄中發起連署，國民黨對內堅壁清野，堅決擁護侯友宜，對外頻對民眾黨釋出善意，雙方持續接洽，並有「9月談立委、10月喬總統」的二階段合作共識。

對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今日澄清，柯辦完全沒有類似的規劃，也無藍白合時程表，所謂藍白兩階段整合的報導是子虛烏有。

陳智菡指出，柯辦有自己的步驟和程序，柯文哲堅定代表民眾黨參選總統到底，9月開始將逐步露出政策方針、理念擘畫，6日將先公布有效醫療和永續健保政策。此外，柯辦也將推出民眾黨區域立委和不分區名單，並在規畫副手人選。

柯文哲在2日被問及藍白整合時曾表態，溝通是談雙方政策和理念，但不應是權位分配，一開始就談誰的立法委員幾席，「這樣談下去就很Low」。