土耳其總統喬黑海穀物倡議 普丁要求滿足條件、烏克蘭稱不會軟化立場

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）土耳其總統艾爾段與俄國總統普丁會面，積極恢復《黑海穀物倡議》，但目前尚無證據表明會談得到突破性進展，普丁依舊指責西方違背承諾，制裁俄國穀物及肥料出口。

俄國於2022年侵略烏克蘭後，導致世界糧食供應鏈震盪，在聯合國及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）斡旋下，促成俄烏雙方簽訂《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Initiative），確保船隻能通過俄國封鎖的烏克蘭黑海港口，透過土耳其博斯普魯斯海峽，安全抵達全球市場。

今年7月，俄國單方面終止續簽倡議，並加大打擊烏克蘭位於黑海以及多瑙河的港口，包括利用無人機與導彈，有計畫地攻擊烏國港口設施與糧倉。在艾爾段與普丁4日的會談前，俄國無人機又一次對烏克蘭糧食出口港攻擊，造成倉庫受損，建築物起火。

艾爾段會普丁 無突破性進展

路透社、衛報報導，在此次會面中普丁宣稱，自莫斯科退出倡議以來，全球糧食市場並未出現危機，且糧食價格正在下跌，並無證據表明糧食短缺。普丁還指控，西方在倡議上「欺騙」了俄國，因為富裕國家獲得了逾7成透過該倡議輸出的糧食。

普丁強調，俄國可以重返倡議，但前提是西方停止限制俄國農產品出口至全球市場，並為俄國糧食及化肥出口提供便利；他也要求讓俄羅斯農業銀行子公司恢復連結SWIFT國際支付系統，歐盟於2022年6月實施該措施，作為制裁俄國手段的一部分。

普丁強調，只要解除出口限制的要求得到落實，莫斯科願意「重啟倡議」。

報導指出，儘管俄國糧食與化肥出口不受西方出口制裁影響，且該國去年的小麥出口量也創歷史新高，但莫斯科與農產出口商表示，支付、物流、與保險等層面的限制阻礙了貨運。俄國今年糧食收成預計上看1.3億噸，其中6000噸可以做出口之用。

普丁說，俄國計畫以較低價供應土耳其約100噸糧食，並由土耳其加工並運往最需要的國家，但這並非穀物交易的替代方案。此外，普丁還表示，俄國將與6個非洲國家達成協議，提供約5萬噸糧食。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上週表示，他已向俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）提出「一系列具體建議」，旨在恢復黑海穀物倡議。

要烏克蘭軟化立場？ 遭到拒絕

艾爾段還表示，烏克蘭應該在恢復倡議的談判中軟化與俄國談判的立場，並向非洲飛歐洲出口更多糧食，「烏克蘭需要軟化態度，這樣才有可能與俄國採取聯措施」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則在公開表示，基輔不會改變立場，但會注意土耳其對這場會談的論述。

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