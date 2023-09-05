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不讓韓劇專美於前「國際台劇」首徵案 文化部長：盼台灣文化黑潮溫暖全世界

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 10:59
韓劇「走進你的時間」翻拍自台劇「想見你」， 演員姜勳（中）在劇中飾演男主角安孝燮的兒時玩伴。（圖／Netflix，中央社）

韓劇「走進你的時間」翻拍自台劇「想見你」， 演員姜勳（中）在劇中飾演男主角安孝燮的兒時玩伴。（圖／Netflix，中央社）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）文化部4日公布「國際台劇」第一次徵案，徵求能呈現台灣特色與文化歷史的拍攝計畫案，接下來三個月受理申請，要將台灣獨有的「文化黑潮」推向全世界。

文化部獲行政院支持，4年100億元預算推動「2023暨2024-2027匯聚臺流文化黑潮計畫（1 plus 4－T-content plan）」，涵蓋藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等六大面向。

在影視音產業的推動上，4日針對國際台劇首波徵案，即日起至今年12月4日止受理申請。文化部長史哲表示，傳統電視的時代，電視節目、戲劇是區域性的，但在網路時代，透過OTT等平台，再小的國家，都有機會透過這條通往世界的高速公路，將文化內容傳送全球。

文化部表示，意識到台灣本土平台漸失優勢、國際OTT主導平台內容、產製經費與國際差距懸殊、數位國度裡強調各國戲劇獨特性及自明性等的現況後，「國際台劇徵案」應運而生。

申請條件方面，申請案應具國際性及市場性，除我國民間投資者外，應提出國際投資或合製意向（如與國際企業、電視台、製作公司或串流平台等合作），以及具體明確的國際行銷規劃。

製作主題鼓勵多元題材，但應具獨特性及國際性，以呈現台灣歷史文化及時代縱深者（包括但不限於大河劇、時代劇）優先，且應具備完整劇本。至於製作規模，每集製作成本至少新台幣1千萬元，或總製作成本新台幣1億元以上。此外，工作團隊總人數1/5以上應曾入圍或獲得金鐘獎、金馬獎或國際影視競賽獎項。

文化部強調，國際台劇徵案不影響既有的輔導金或投資，原則上採按季徵件。

國際台劇徵案要點請洽文化部獎補助資訊網
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