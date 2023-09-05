蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）果迷注意了！蘋果（Apple）將於12日舉行新品發表會，盛傳新款iPhone手機將摒棄其專用的Lightning充電孔，改用USB Type-C，未來終於不用再帶兩條線。

BBC報導，蘋果這幾年推出的新裝置，如最新款的iPad，雖都已如三星（Samsung）等品牌使用USB-C充電線，但手機仍是Lightning。使用者往往需要攜帶兩種充電線，相當不便。

為了讓消費者節省支出、減少浪費，歐盟規定，所有手機業者皆須於2024年12月前全數採用一致規格的充電孔。蘋果對此頗有微詞，稱嚴苛的充電設計規定有礙創新，對歐洲乃至於全球消費者都不是好事。

iPhone 14看來可能會成為蘋果的末代Lightning裝置，目前並不清楚，這項改變會否是全球性的，但就企業策略而言，若USB-C僅歐洲限定，似乎也沒道理。下周在新品大會上推出的iPhone 15與iPhone 15 Pro應都是採USB-C充電孔。

歐盟的統一Type C規定適用所有中小型攜帶式電子裝置，如手機、平板、電子書、滑鼠、鍵盤、全球定位（GPS）裝置、耳機、數位相機、掌上型電玩、攜帶式麥克風。筆電也將納入規範，但業者有更多的調整時間。

根據歐盟，此舉一年可望減少11,000噸廢棄物。