蔡英文今率團再訪史瓦帝尼 史國：台灣總統非首次到訪、不會激怒中國

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）正值台灣與非洲友邦史瓦帝尼王國建交55週年，總統蔡英文將於今（5）日到8日前往國是訪問，意在持續促進兩國永續合作。史國政府發言人恩蘇馬羅表示，蔡總統來訪不會激怒中國，且台灣總統也不是第一次訪問史瓦帝尼。

蔡英文2度出訪 慶邦誼、促永續合作

台灣與史瓦帝尼的邦誼今年邁入第55個年頭，這也是史瓦帝尼脫離英國獨立建國55週年。蔡英文今日上午8時許率團搭乘專機前往史國進行為期4天的國是訪問，這是她任內地2度出訪史國，隨行的有經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，4名隨團立委包括民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲、民眾黨立委邱臣遠。

蔡英文在桃園國際機場發表行前談話表示，此行設下同慶兩國邦誼，以及促進永續合作2個目標。她強調，史瓦帝尼王國是台灣在非洲堅實的友邦，不僅長期在國際場合為台灣仗義執言，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）自1986年登基以來，已18次訪問台灣，兩國之間有著深厚情誼。

蔡英文表示，2018年她首次訪問史瓦帝尼時，實地的去了解兩國合作的情況以及發展方向，過去5年來，台灣和史瓦帝尼的交流越來越密切，即使面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的挑戰，在公衛醫療、婦女賦權、農業技術等各領域合作從不間斷，成果也越來越豐碩。她期盼，從中央到地方進一步和史瓦帝尼深化夥伴關係，因此，這一次高雄市長陳其邁隨同出訪身負重要任務，現在高雄市和史瓦帝尼首都姆巴巴內市（Mbabane）正在推動締結姐妹市的計畫，相信透過這個計畫，將有助兩國的教育合作及青年交流。

蔡英文強調，外交工作是一步一步的累積，台灣走向世界的腳步不但不會停下來，會更堅定且自信地繼續往前走，讓世界看見台灣穩健良善的力量。

非洲國家釋善意歡迎 史國不認為會惹惱中國

外交部4日表示，出發前已有非洲11個國家、超過80位執政黨及在野黨國會議員，代表各該國「福爾摩沙俱樂部」成員，連署發表聯合聲明，歡迎蔡總統訪問史瓦帝尼王國。該聲明肯定蔡總統2018年訪問史國後推動的「非洲計畫」已見具體成果，台灣對非洲未來的發展展現了其價值與重要性，並期待與台灣進一步開展合作交流。

外交部也指出，南非最大在野黨「民主聯盟」（Democratic Alliance, DA）黨魁史汀惠生（John Steenhuisen），也特別代表全黨及所有熱愛自由的非洲朋友，致函蔡總統表示歡迎，也期待蔡總統未來到訪南非。此外，在南非國會有14席國會席次的印卡塔自由黨（Inkatha Freedom Party, IFP）國會領袖Narend Singh 、波扎那前總統Seretse Khama Ian Khama也分別致蔡總統表示歡迎。

美國之音（Voice of America）報導，史瓦帝尼是非洲唯一與台灣建交的國家，史國發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）談及蔡英文到訪是否會激怒中國時表示，史國不認為「蔡總統的訪問會造成任何齟齬」。

恩蘇馬羅直言，「史瓦帝尼王國和台灣共和國（Republic of Taiwan）從1968年起建交，我們從沒遇到過任何問題，而且台灣總統訪問史瓦帝尼王國也不是第一次了。」

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）的發言人西梅萊恩（Percy Simelane）也持同樣立場，他表示，史國與台灣的邦交是「基於國家利益的選擇」，台灣「一直是強而有力的發展夥伴」。

史瓦帝尼大學經濟學講師西比亞（Sanele Sibiya）表示，援助是史瓦帝尼相挺台灣的原因之一。「官方發展援助方面，台灣對史瓦帝尼來說相當具有戰略意義」，許多史瓦帝尼學生去台灣留學，台灣也在衛生、基礎設施和農業等方面幫助這個貧困的非洲南部國家。