颱風海葵攪局 5日台灣停班停課、海陸空交通異動一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）第11號颱風海葵中心目前在澎湖西方海面，繼續向西移動，預計未來此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有逐漸縮小的趨勢，台灣本島也即將脫離暴風圈，以下為5日全台各地停班停課以及海陸空交通異動資訊。

宜蘭縣：正常上班、正常上課，大同鄉四季國小本校、茂安分班停止上班、停止上課。

高雄市：正常上班、正常上課，六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班、停止上課

台東縣：正常上班、正常上課，海端鄉霧鹿村及利稻村停止上班、停止上課；

縣立泰源國中、縣立海端國中、縣立都蘭國中、成功鎮三民國小、成功鎮信義國小、東河鄉北源國小、東河鄉東河國小、東河鄉泰源國小、東河鄉都蘭國小、海端鄉廣原國小、鹿野鄉永安國小、鹿野鄉瑞源國小、關山鎮電光國正常上班、停止上課；海端鄉初來國小停止上班、停止上課。

上述確切資訊以行政院人事行政總處為準。

另外在海陸空交通方面，交通部航港局今天表示，預估明天共有13航線，計106航次停航，包含基隆-馬祖全部停航；馬祖福澳-福州琅岐全部停航；北竿白沙-福州黃岐全部停航；南竿-莒光部分停航；南竿-東引全部停航；金門-石井全部停航。

金門-五通全部停航；布袋-馬公全部停航；台南將軍-澎湖東吉全部停航；東港-小琉球全部停航；鹽埔-小琉球全部停航；富岡-綠島部分停航；後壁湖-蘭嶼部分停航。

航空方面，立榮航空指出，明天國內線航班台灣本島往返金門中午12時前航班取消，其餘航班維持正常起降。

省道方面，公路總局說，截至今天下午6時，預警性封閉路段1處為花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線豐南至北源路段，3日中午12時實施預警性封閉，預計5日上午7時開放通行。

公路總局說，道路災阻路段有4處包含宜蘭縣大同鄉台7甲線茂安路段坍方阻斷，預計於5日下午5時排除；花蓮縣秀林鄉台8線關原路段路基缺口，預計於6日下午5時排除。

台東縣海端鄉台20向陽至初來多處坍方實施管制封閉，預計於5日中午12時排除；台東縣海端鄉台20線利稻路段路基流失，預計7日下午5時排除。