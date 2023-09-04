台灣本島解除海葵陸警 5日上午前雨炸14縣市 颱風鴛鴦接力報到

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受到颱風海葵及其外圍環流影響，氣象局於21時45分發布豪雨特報，今（４日）晚至明（５）日上午宜蘭縣、高雄市、屏東縣山區及花蓮縣、金門縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、臺東、嘉義以南地區及南投以北山區、澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

＊豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、金門地區

＊大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣

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19:36首發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局表示，輕颱「海葵」目前向西北西轉西南西進行，今（4）日20時暴風圈已脫離台灣本島陸地，解除本島陸上颱風警報，但暴風圈仍籠罩澎湖、金門地區和台灣海峽，明（5）日清晨至上午金門也遠離暴風圈威脅後，陸上警報將全面解除，海上警報在預計明日白天接續解除。

根據氣象局資料顯示，「海葵」強度有持續減弱且暴風圈亦有逐漸縮小的趨勢，於20時的中心位置在澎湖的西方約 90 公里之處，以每小時14公里速度，向西進行，雲林、嘉義、台南及高雄已脫離警戒區，暴風圈仍籠罩澎湖、金門地區。

氣象局說明，今天晚上颱風「海葵」其中心位於台灣海峽，由於其移動較為緩慢仍讓台灣各地仍有不定時有陣雨出現，尤其雲林以南、澎湖及金門離颱風較近，降雨狀況較其他地區明顯。風力方面，北海岸（新北市）、澎湖及金門地區有9至10級強陣風出現，其他沿海空曠地區及馬祖亦有局部８至9級強陣風。

明天（5日）仍受颱風及外圍環流影響，各地降雨機率仍高，整天不定時有短暫陣雨，局部地區有短延時強降雨，特別在中午過後，有太陽加熱影響下，中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地大多落在30到32度之間，感受上較為舒適。

至於海面上的熱帶性低氣壓，預計明天會增強為今年第13號颱風「鴛鴦」，預估朝東北方移動，而台灣會處於不穩定的低壓帶中，因此8日前都要留意午後陣雨。

（圖／氣象局）