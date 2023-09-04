搭飛機有服裝限制！專家曝六大NG穿著 瑜珈褲、牛仔褲、人字拖上榜

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）疫情解封後，全民瘋出國旅遊，一般人搭飛機時多半會選擇舒服自在的服裝，但專家提醒，搭機其實也有「服裝限制」，穿錯了可能會為你帶來生命危險。

為了安檢、搭飛機一路順暢，很多人出國旅遊時，會選擇穿著棉質或運動布料等舒適的服裝，也會避免配戴過多含有金屬的髮飾、項鍊、耳環和手錶等首飾，除此之外，專家提醒還有6大NG穿著，包含短褲短裙、緊身衣褲和高跟鞋等，稍有不慎當心危及性命。