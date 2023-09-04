搭飛機有服裝限制！專家曝六大NG穿著 瑜珈褲、牛仔褲、人字拖上榜

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）疫情解封後，全民瘋出國旅遊，一般人搭飛機時多半會選擇舒服自在的服裝，但專家提醒，搭機其實也有「服裝限制」，穿錯了可能會為你帶來生命危險。
為了安檢、搭飛機一路順暢，很多人出國旅遊時，會選擇穿著棉質或運動布料等舒適的服裝，也會避免配戴過多含有金屬的髮飾、項鍊、耳環和手錶等首飾，除此之外，專家提醒還有6大NG穿著，包含短褲短裙、緊身衣褲和高跟鞋等，稍有不慎當心危及性命。
- 短褲短裙
網紅空服員Tommy Cimato提醒，千萬不要穿著長度在膝蓋以上的短褲和短裙，因為飛機座椅並沒有定期清潔，上面恐藏有大量細菌，若穿著長褲則可以降低接觸到細菌、髒東西的風險。
- 緊身衣
空服員費Andrea Fischbach表示，過緊的衣服會影響到血液迴圈和汗液排出，可能引發抽筋、腫脹，甚至疼痛。而腹部脹氣也是個大麻煩，因此應選穿腰部具有彈性、鬆緊的褲子。
此外，雖然很難辦到，但她建議，在座位上給自己保留一些肢體活動的空間，以保持血液循環。尤其是身材高大且經常搭長途航班的人是深部靜脈栓塞的高風險族群，病人會感覺呼吸困難、胸痛或咳血等，嚴重者甚至會休克死亡，這種患者大部分發生在飛機經濟客艙的乘客，所以被稱為「經濟艙症候群」。
- 高跟鞋
Andrea說，基於安全考量不建議在機上穿高跟鞋，因為當遇到突發狀況，需要使用充氣滑梯逃生時，必須脫掉高跟鞋以免刺破滑梯，此外，在趕飛機或轉機時相當講求速度，因此高跟鞋是非常不實用的穿著。
- 內搭褲、瑜珈褲等緊身褲
根據航空專家Christine Negroni所出著作的書籍《關於世界上最神秘的空難》，她透露，搭乘飛機時她會避免穿著人造纖維所製成的瑜珈褲等褲子，因為當乘坐的飛機墜毀或機艙著火，你可能會因為腿上的內搭褲而致命，若不慎燃燒起火，會緊緊黏在腿上，因此建議選穿棉質或天然纖維製成的服裝。
- 人字拖
美國有線電視新聞網 (CNN) 航空分析師(Mary Schiavo建議搭機出門旅遊應避免穿著人字拖，因為當有意外狀況必須起身奔跑時，有可能不方便奔跑或摔倒，不僅危及自身安全，還可能害到其他同機乘客。
- 牛仔褲
避免穿著牛仔褲的原因則與緊身衣的原因雷同。根據《Mamamia》引述空服員Katie Ellen說法，緊身牛仔褲可能會導致旅客雙腿腫脹，甚至引發腸道脹氣等問題。