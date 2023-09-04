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雷蒙多再談中國商業環境劣化：美國企業的耐心正在消失

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 17:49
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）（圖／美聯社）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）繼中國「不宜投資」論後，美國商務部長雷蒙多3日受訪時指出，在中國經營的美國企業應該要有一個「可預期的經商環境」和「可公平競爭的環境」；她警告，美企正對中國失去耐心。

雷蒙多（Gina Raimondo）今年8月前往北京訪問期間曾指出，隨著中國擴大實施反間諜並對諮詢公司突擊後，外國企業的處境日益艱鉅。美商更表示，中國對外企的罰款與突襲等行徑，使得該國已變得「不宜投資」、充滿風險。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇大力駁斥，稱7萬家美商高達9成都在盈利，中國也正努力放寬外企的市場準入。

相關閱讀：中國反駁「不宜投資」論 稱：九成美商盈利、進一步開放市場準入

雷蒙多在3日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目訪問時談及中國當局與美國企業間的對峙，她表示，八月中國行就是為了解決這些問題。她坦言在出訪前，親自與逾百位美國商業領袖與勞工領袖交流得知，即便是對已在中國經營數十年的企業而言，現在的環境也越發艱難。

雷蒙多指出，中國正透過透過突襲、反間諜法的實施增加難度，除非情況有所改善，不然美國企業也將做出商業決定，前往他國經商。她可以非常明確的對中國說，「美國企業的耐心正在消失殆盡。」

雷蒙多強調，美國企業需要，也理應得到一個「可預期的經商環境」與「可公平競爭」的環境，她希望中國可以注意到此一信息，以便雙方能夠建立穩健發展的商業關係。

關於本次訪中的成果，雷蒙多認為取得很大的進展。具體而言，她與中方建立起三條具體溝通管道，這是向前邁出的一大步，美中已經有五年沒有真正接觸過了。

雷蒙多還說，雙方同意分享有關出口管制的信息，並就商業問題展該對話，同意就企業商業機密進行交流，美國企業也應知道，它們的商業機密在中國將會受到保護。但他也直言，美中甫恢復直接接觸與溝通，如果美國要管理與中國間非常複雜及可能不穩的關係，就必須這樣做。
雷蒙多
美中對話
美國企業
中國投資環境

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