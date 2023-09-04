新北攜手北北基桃28所技術型高中 每年逾6千萬支持國中技藝班

新北市為協助孩子適性選擇升學方向， 每年投入超過新臺幣6千萬元，攜手北北基桃28所技術型高中， 每學期開辦315個技藝教育班，校校開辦， 開辦數及合作校數居全國之冠。另外，為讓每個孩子能適性選讀， 首創試讀加選機制，開學一個月內於課程期間隨班試讀各群科課程， 若有興趣可向原就讀國中申請就讀技藝班， 經各校遴選輔導後立刻完成選課。

教育局表示，適性發展是新北教育的重要目標， 技藝教育是九年級學生重要的一次機會，試探興趣，認識自己， 才能在升學的重要選擇中，找到適合自己的方向。 新北市每年投入大量資源，從國小五、六年即職業試探、國中七、 八年級技藝教育社團及寒暑假職業試探育樂營、 九年級全面開設技藝班，透過各項策略落實適性發展的精神。 歡迎家長鼓勵九年級孩子多多試讀技藝班課程， 完整參加技藝班課程，未來升學時可於特色招生甄選入學加分， 不僅自我試探，更有助於升學。

新北市國中校校皆有開設技藝班， 選讀機制為八年級下學期由學生提出申請， 經國中遴選輔導會議同意，九年級開始每週3至6節到技高專業教室 及教師授課，每學期可完整體驗1至2個職群， 完成課程可取得證明及成績，同時有機會參加一年一度技藝競賽， 得獎者除了有專屬頒獎典禮，不只特色招生外， 在技藝優良升學管道更是加高分， 技藝競賽獲得第一名學生甚至可任選公私立優質技高就讀， 搶先成為人生贏家。

長期協助辦理新北市技藝教育工作的重慶國中校長蔡安繕表示， 技藝班學生每次上完課後的那種自信，常讓其他學生羨慕不已， 透過技藝課程，讓不同性向孩子找到屬於自己未來亮麗的世界。

獲選全國技藝教育績優教師中正國中資料組長廖婕絲也表示， 許多孩子對未來十分模糊，透過技藝班嘗試各種職群後， 不僅會發現自己有興趣的事情，更常常會有「啊！跟我想的不一樣！ 」的新發現。

正德國中蔡宜安同學則分享，自己九年級參加農業及設計技藝班， 引發了興趣，很喜歡這些課程，讓自己找到自信及升學就業的目標， 因此透過新北市特色招生就讀技高園藝科， 期許自己未來能成為一位專業的造園景觀師。

教育局強調，新北市自112年起推動4年8億全國首部「新北NO .1技職6.0－New Top World世界頂尖人才－新北市技職教育政策白皮書」，打造6大 面向30個行動方案，其中適性扎根是最重要的基礎， 積極擴大職業試探教育與技藝教育，全面落實適性發展。