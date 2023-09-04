新北推水保審查數位化 年減50萬張紙

為減少紙張消耗，打造淨零碳排永續發展城市， 新北市政府農業局推動水保審查業務數位及雲端化， 同時讓申請作業更簡易便捷，目前已開放「 新北市水土保持數位治理平台」， 可線上申請水土保持計畫審查， 民眾委託專業技師辦理水土保持計畫後， 承辦技師可透過線上申請水土保持計畫審查作業， 民眾也可線上即時查閱審查進度，落實簡政便民， 另也透過減少紙張消耗達成每年減少9450公斤碳排放量的環保精 神。

新北市政府農業局為精進水土保持審查效率， 已將技術及行政審查分離，由農業局審查行政文件、 水保專業單位審查專業技術，原先平均核定天數需224日， 現平均已可在100日內核定。今年更推動水保審查數位化， 從承辦技師線上送出申請書件、 受理後通知申請人線上繳交審查費用、 公會召開會議進行專業技術審查、 到核定水土保持計畫都無需透過紙本往返， 有效減少因紙本郵寄花費的成本。

除了減少紙本文件往返之外，同時也讓民眾即時線上查詢審查進度， 無需再以公文或電話方式詢問， 另平台亦提醒民眾與技師補正內容與截止時間。在核定後， 民眾或技師要查看核定後計畫書圖，也不必隨身攜帶厚重紙本文件， 線上即可瀏覽，達到行動治理的智慧生活。據統計，新北市每年約有 140件水土保持計畫申請案件，每1件申請案件約使用1.5箱A 4紙，申請案件全面數位化後每年將能減少50萬張紙消耗，減少約 9450公斤的碳排放量，落實永續發展精神。

為了讓承辦技師熟悉線上申辦流程，平台上亦有教學使用手冊， 熟悉後便能夠透過網路辦理水保申請。 目前採線上及紙本審查並行制度，鼓勵承辦技師多加使用平台， 預計將在113年7月1日起水土保持申請案件全部採線上審查。

新北市政府農業局長李玟表示，為落實簡政便民措施， 將持續精進新北市水土保持數位治理平台， 讓平台除了提供水保申請數位服務， 也可提供查詢新北市山坡地範圍，提供民眾單一入口、 多元服務的智慧生活網，更完整實現水保治理的數位化和雲端化， 為民眾提供更加方便的服務。同時，也期待能一同為環保出一份力， 打造更加智慧美好的農業健康市。