富邦投信：危機入市正逢時 台美後市仍看俏

8月以來成長股走勢相對震盪，富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人薛博升表示，短期先降低成長股持倉水位，拉高流動性部位，然整體而言，仍看好美台成長股第四季表現。

美國適逢歐美電子消費旺季需求到來，庫存回補行情將助漲美股漲勢；台灣因明年逢台灣總統大選年，具選舉題材與政策利多加持台股，有望吸引外資青睞。因此，該基金除了台美成長股配置之外，因應市況變動與息收考量，收益資產將維持一定配置比重。

就各類資產配置看法上，薛博升指出，台美成長股的配置皆集中在AI領域相關。其中台灣股票本季持股更加集中於AI伺服器供應鏈，持續看好AI成長趨勢至明年並集中持股，同時考量波動度對淨值影響，持股水位保持中性；美國股票配置上，持股持續集中於AI概念及雲端供應商，因風險模型近日多空反覆，同時殖利率上升不利大型成長股估值，8月以來暫持保持低配，將按市況逐步增加持股。

另外，收益資產配置的部分，8月以來隨著台灣高股息相關ETF價格修正，保持低配，且考量單一標的近日波動擴大，後續將逐步分散至其他波動度較低之高股息標的，以維持基金配息能力；美國權利金增益相關，不預期美股將大幅度修正，故維持其資產水位不變，8月以來調節部分Nasdaq 100 Covered Call至S&P 500 Covered Call，以降低科技股波動帶來的影響。

至於美國REITs相關，受到美國中小銀行風險疑慮影響，近期表現相對疲弱，故維持低配水位，但持續看好現代化倉儲、資料中心相關的工業類REITs，標的選擇首先考量上述類型比重高者。美國特別股相關，短期內表現與金融類股情緒相關性高，小幅度低配，近期已陸續調節標的至金融特別股比重低者，後市隨利率上行仍可能逐步加回，以維持基金配息能力；美國債券方面，8月以來隨債券殖利率上升，已陸續加回債券至中性水位，若下半年發債潮持續推升殖利率，將隨利率上行過程陸續加碼，並分散於收益率良好之公司債。

綜上所述，薛博升仍看好美台兩大市場未來的成長潛力，建議採取「多元配置」策略仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為一檔佈局在台美（成熟+新興）兩大主流市場的基金，並透過（成長股+收益資產）雙資產配置達到收益多元，攻守兼備。