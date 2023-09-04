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「公立教育暫停日」上萬名教師罷工爭取教權　南韓32所學校停課

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 17:25
一名23歲女老師7月於教室內輕生，南韓教師於4日「公立教育暫停日」集體罷工上街哀悼該名教師，並維護教權（圖／路透社KIM HONG-JI）...

一名23歲女老師7月於教室內輕生，南韓教師於4日「公立教育暫停日」集體罷工上街哀悼該名教師，並維護教權（圖／路透社KIM HONG-JI）...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓一名23歲年輕女老師疑因不堪來自家長的壓力，於校內自殺身亡，今（4）日正好為該名教師的49齋（死後49天），南韓教師團體將這一天訂為「公立教育暫停日」，數萬名教師集體請假「迂迴罷工」，上街維護教師權，數十間小學也因此宣布停課。

該名年輕女老師任職首爾江南學區一所小學，於7月在教室內輕生身亡，雖然並未留下遺書，但她生前正好處理一起學生拿鉛筆畫同學的糾紛，兩名家長為此打了數十通電話給她。

消息一出，許多老師都紛紛開始出面控訴，老師成了一個多麼沒有威嚴、不被尊重的職業，即使是小孩犯錯也總會被家長指責，要求政府重視此一問題。

此後，全國各地的教師在每周末都會舉行守夜及示威活動，悼念這名教師，尤其上週五與週六又有兩名30多歲小學老師自殺身亡，生前都有因工作壓力過大的情形，因此上週六更有20萬名教師參與首爾國會議事堂前的集會（警方估計約10萬人），與前一週相比大幅增加6萬人。

東亞日報報導，在「公立教育暫停日」的這一天，上萬名教師利用年假及病假參與罷工，南韓全國共32所學校也因太多老師請假而停課，佔全體小學0.5%。教育當局表示，目前尚未統計出請假老師的規模，因此還無法預測「授課空白期」將持續到何時，但目前當務之急是確保學生的受教權，恢復正常上課，而非確認請假人數。

路透社報導，截至今年6月，在過去6年間就有100名公立學校老師自殺身亡，其中57人在小學任教。

南韓教育部在一份新聞改中向老師承諾，將盡量改善老師與家長之間的溝通，也由於越來越多家長過分強調學生的人權，而侵犯教師權，惡意投訴老師虐待兒童，政府也將討論對策，盡量避免此類惡意投訴發生。
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更新時間 : 2023-09-04 17:50 GMT+08:00

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