台灣證交所：上週外資賣超長榮航4.85萬張最多 買超潤泰新2.55萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（112/8/28~112/9/1）外資在集中市場總買進金額為4,939.54億元，總賣出金額為4,997.26億元，賣超為57.72億元。另統計自112年年初至9月1日止，外資總買進金額為13兆5,813.65億元，總賣出金額為13兆4,237.00億元，累計買超為1,576.65億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆447.18億元新台幣，占全體上市股票市值的40.35%，較8月25日的20兆8,880.76億元新台幣，增加1,566.42億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：潤泰新：買進37,499千股，賣出12,002千股，買超25,497千股。

第二名：新光金：買進86,575千股，賣出62,177千股，買超24,398千股。

第三名：國泰金：買進59,274千股，賣出38,972千股，買超20,302千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進90,180千股，賣出138,715千股，賣超48,535千股。

第二名：華航：買進35,137千股，賣出57,822千股，賣超22,685千股。

第三名：技嘉：買進82,308千股，賣出103,810千股，賣超21,502千股。