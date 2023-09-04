中華電信打造KKBOX風雲榜　5Gx生成式AI共演締造Hami Video收視佳績

中華電信攜手KKCompany Technologies 旗下音樂串流品牌KKBOX年度盛會「 第18屆KKBOX風雲榜」 於上週六在高雄巨蛋成功打造全台萬人演場會首次5G x生成式AI共演，MOD、Hami Video獨家多視角全程直播，深獲廣大樂迷喜愛， 今年觀看現場直播人次Hami Video為去年的2.5倍，MOD為去年的1.7倍， 展現超高人氣！四個視角中，除了主視角外，以「上帝視角」 最受歡迎。

中華電信以領先5G 獨立組網（Standalone，SA） 架構的網路切片（Network Slicing）技術，提供保證頻寬， 於本次KKBOX風雲榜首次以「5G x AI生成音樂與影像」成功打造萬人演唱會互動共演的先例； 該科技展演由全創作唱跳歌手鼓鼓呂思緯、 破億神曲製造機蕭秉治創新演出MP魔幻力量的經典歌曲《射手》， 並於藝人表演同時，透過AI即時運算， 將現場觀眾臉部模型與AI生成的視覺畫面結合成像後加上特效， 完美營造粉絲與偶像「互動共演」的全新科技共演體驗模式。

中華電信MOD提供民眾免費隨選隨看第18屆KKBOX風雲榜

中華電信MOD與Hami Video以多視角方式直播第18屆KKBOX風雲榜， 除直播主視角之外，客戶還能自由切換「上帝視角」、「主控視角」 及「搖滾區視角」等三組畫面， 豐富的觀賞角度提供粉絲即時掌握歌手演出的每個精采瞬間。 中華電信MOD預計於10月提供民眾免費隨選隨看， 輕鬆回顧本屆KKBOX風雲榜「5G x AI生成音樂與影像」互動共演的精彩片段， 錯過直播的客戶千萬別再扼腕，持續鎖定中華電信MOD、Hami Video，享受最精彩及順暢的娛樂饗宴！