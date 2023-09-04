台灣小吃懷舊上桌　台北萬豪推「寶島食光·台味午茶」

這味真的有夠台！台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge 即日起至2023年10月31日止，推出「寶島食光·台味午茶」雙人下午茶，集結北中南經典小吃端上桌，涮嘴台式鹹酥雞、懷舊擔擔麵、人氣名店彰化阿三肉圓、國民飲料珍珠奶茶一次滿足。特選大甲芋頭、檸檬愛玉、手工芋圓等元素，巧妙融合法芙娜巧克力、法國百年巧克力Cacao Barry及奢華貴婦茶品TWG，打造一系列復刻版甜點。「寶島食光·台味午茶」每套1,880元+10%，享兩人份鹹食甜點與飲品，或可選擇升級版下午茶，每套2,280元+10%另享頭等艙選用MIT威石東酒莊白酒兩杯。詳情請洽台北萬豪酒店Lobby Lounge (02)2175-7955。
台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge推出全新台味下午茶，主廚以台灣經典小吃為靈感發想，嚴選在地食材入饌，推出八款精緻甜點與三款台式傳統小吃。復刻版甜點包含孩提時代共同回憶的「虎皮蛋糕」，充滿濃郁蛋香的戚風蛋糕夾入混合草莓果泥與覆盆子製成的莓果醬，擠上以日本中澤鮮奶油及大溪地香草製成的濃醇香草香緹，打造升級版滋味。「青蘋果黑糖糕」以濃醇黑糖加入法國Cacao Barry巧克力及爽脆青蘋果丁製成，上層黑糖香緹採手工將黑糖炒至獨特焦香，加入法國法芙娜杜絲白巧克力及鮮奶油，帶有淡淡焦糖牛奶及微微焦香的杜絲巧克力，完美融合黑糖香氣。
外型吸睛的「芋頭泡芙」爆漿芋泥內餡以台灣大甲芋頭丁、芋頭泥，加入手工熬煮的桂花醬製成，搭配酥菠蘿外皮，濃郁綿密口感再升級。有台式馬卡龍之稱的「小牛力」，奶油霜內餡以法芙娜瓜納拉巧克力製作，共有鵝黃原味、粉紅草莓、棕褐巧克力三種口味，討喜迷你外型口感蓬鬆酥軟，是許多人心中古早味甜點代表。堪稱國民點心的「檸檬愛玉」，切半檸檬造型外殼以白巧克力打造，內餡填入阿里山手搓愛玉凍，以糖漬檸檬、檸檬汁熬煮製成的香甜檸檬果醬，還有法國法芙娜白巧克力、可可粉打成的白巧檸檬慕絲，口口驚喜。
鹹食更是本季下午茶一大亮點，超人氣排隊名店「彰化阿三肉圓」，以酥脆口感為特色，每日純手工製作，使用台灣現宰溫體豬後腿肉、香菇、鴨蛋等精選台灣在地的食材，清蒸過淋上靈魂醬汁美味上桌。國民小吃「台式鹹酥雞」使用台灣雞胸肉、魷魚先以獨家秘方先醃後包裹地瓜粉酥炸，鎖住雞肉肉汁及香氣，超級涮嘴。「台式擔擔麵」以豬大骨和蔬菜為基底熬煮的清爽湯頭，油麵加入甜美鮮蝦、雞蛋、海瑞槓丸、清爽銀芽及韭菜，淋上些許肉燥提味，鹹香四溢。在挑高九米九、與自然天光灑落的玻璃落地窗景的Lobby Lounge，為賓客呈獻充滿懷舊台味的午茶時光。