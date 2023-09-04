台灣小吃懷舊上桌　台北萬豪推「寶島食光·台味午茶」

這味真的有夠台！台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge 即日起至2023年10月31日止，推出「寶島食光·台味午茶」 雙人下午茶，集結北中南經典小吃端上桌，涮嘴台式鹹酥雞、 懷舊擔擔麵、人氣名店彰化阿三肉圓、國民飲料珍珠奶茶一次滿足。 特選大甲芋頭、檸檬愛玉、手工芋圓等元素， 巧妙融合法芙娜巧克力、法國百年巧克力Cacao Barry及奢華貴婦茶品TWG，打造一系列復刻版甜點。「 寶島食光·台味午茶」每套1,880元+10%， 享兩人份鹹食甜點與飲品，或可選擇升級版下午茶，每套2, 280元+10%另享頭等艙選用MIT威石東酒莊白酒兩杯。 詳情請洽台北萬豪酒店Lobby Lounge (02)2175-7955。

台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge推出全新台味下午茶， 主廚以台灣經典小吃為靈感發想，嚴選在地食材入饌， 推出八款精緻甜點與三款台式傳統小吃。 復刻版甜點包含孩提時代共同回憶的「虎皮蛋糕」， 充滿濃郁蛋香的戚風蛋糕夾入混合草莓果泥與覆盆子製成的莓果醬， 擠上以日本中澤鮮奶油及大溪地香草製成的濃醇香草香緹， 打造升級版滋味。「青蘋果黑糖糕」以濃醇黑糖加入法國Cacao Barry巧克力及爽脆青蘋果丁製成， 上層黑糖香緹採手工將黑糖炒至獨特焦香， 加入法國法芙娜杜絲白巧克力及鮮奶油， 帶有淡淡焦糖牛奶及微微焦香的杜絲巧克力，完美融合黑糖香氣。



外型吸睛的「芋頭泡芙」爆漿芋泥內餡以台灣大甲芋頭丁、芋頭泥， 加入手工熬煮的桂花醬製成，搭配酥菠蘿外皮， 濃郁綿密口感再升級。有台式馬卡龍之稱的「小牛力」， 奶油霜內餡以法芙娜瓜納拉巧克力製作，共有鵝黃原味、粉紅草莓、 棕褐巧克力三種口味，討喜迷你外型口感蓬鬆酥軟， 是許多人心中古早味甜點代表。堪稱國民點心的「檸檬愛玉」， 切半檸檬造型外殼以白巧克力打造，內餡填入阿里山手搓愛玉凍， 以糖漬檸檬、檸檬汁熬煮製成的香甜檸檬果醬， 還有法國法芙娜白巧克力、可可粉打成的白巧檸檬慕絲，口口驚喜。



鹹食更是本季下午茶一大亮點，超人氣排隊名店「彰化阿三肉圓」， 以酥脆口感為特色，每日純手工製作，使用台灣現宰溫體豬後腿肉、 香菇、鴨蛋等精選台灣在地的食材，清蒸過淋上靈魂醬汁美味上桌。 國民小吃「台式鹹酥雞」使用台灣雞胸肉、 魷魚先以獨家秘方先醃後包裹地瓜粉酥炸，鎖住雞肉肉汁及香氣， 超級涮嘴。「台式擔擔麵」以豬大骨和蔬菜為基底熬煮的清爽湯頭， 油麵加入甜美鮮蝦、雞蛋、海瑞槓丸、清爽銀芽及韭菜， 淋上些許肉燥提味，鹹香四溢。在挑高九米九、 與自然天光灑落的玻璃落地窗景的Lobby Lounge，為賓客呈獻充滿懷舊台味的午茶時光。