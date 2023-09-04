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2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 16:50
2023台灣國慶主視覺（圖／臉書中華民國讚國慶）

2023台灣國慶主視覺（圖／臉書中華民國讚國慶）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）國慶籌備委員會今（4）日公布了中華民國102年國慶主視覺，以柔韌的雙十造型象徵堅韌，另外去年在國慶大典大獲好評的日本京都橘高校管樂隊「橘色惡魔」，今年將由東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」接棒來台演出。

根據國慶籌備委員會秘書長花敬群，2023 Taiwan National Day國慶主視覺以彎曲柔軟的線段交疊延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。花敬群說明，主視覺色彩以紅藍白國旗三原色為主，搭配海納百川的「海水藍」，廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學。

文化總會也宣布了國慶表演團體首波名單，由建國中學樂旗聯隊擔綱開場，並邀有著「翡翠騎士」（Emerald Knights）稱號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部演出，延續台日友情。

「翡翠騎士」2022年在日本行進吹奏樂全國大會上，與京都橘高校吹奏樂部共同獲金賞殊榮，也曾獲行進吹奏樂全國大賽連續3年金賞、吹奏樂大賽51次縣大會金賞、西關西吹奏樂大賽大會連續2年金賞等佳績。

文總指出，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今年將以148人的編制盛大來台演出，是首次來台演出，也是全體同學第一次來台灣。他們將在高雄品嘗美食、體驗「台灣味」等文化交流，並於10月8日在高雄快閃演出。

更多消息請至「中華民國讚國慶」及「文化總會」臉書粉絲頁。

2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出
東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」演出（圖／臉書文化總會）
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