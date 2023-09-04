禁安倍悲劇重演 岸田政府預計10月向法院申請解散統一教

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）日本前首相安倍晉三遭前統一教會成員槍殺，促發日本當局對該組織進行調查，並計畫於10月中向東京地方法院申請解散該宗教組織。

安倍晉三於2022年7月在輔選時，遭42歲兇嫌山上徹也槍殺身亡，而山上行兇的動機，與前統一教相關。其母親沉迷該組織，並捐贈大量金錢，其父因此自殺，後來山上也因不堪照顧手足重負，曾輕生未遂。因安倍與統一教有關聯並替該團體宣傳，進而引發殺機。

衛報、朝日新聞報導，悲劇發生後，日本首相岸田文雄於2022年下令對「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教）進行調查，期間文部科學省更累計7次對《宗教團體法》行使質詢權，並向該組織索取包含管理制、財務與捐款狀況的相關文件共逾600項，然而該組織以「宗教自由」為由並未提供正確文件，質詢也遭遇困難。

目前當局已根據《宗教法人法》完成對該組織的調查，並準備在10月中旬向東京地方法院，提出申請解散教團的命令，但實際時間可能有所變動。

先前日媒的問卷調查結果指出，日本全國712名議員中，參加過統一教活動或接受該團體協助選舉者達106人，其中更有近8成是自民黨議員。岸田解散前統一教也是在將自己的政府與統一教劃清界線。

根據日本《宗教法人法》，如果一個組織從事了被明確認定為「嚴重損害公共利益」之行為，法院可以命令解散。每日新聞指出，被解散的團體將被剝奪宗教法人資格，失去法人稅、財產稅、以及貨幣供俸收入稅的豁免權。

但值得注意的是，被解散的組織可以新的身分運作，例如日本末日崇拜組織「奧姆真理教」，在1995年的橫濱站毒氣攻擊事件後失去宗教法人地位，於2000年2月以「Aleph」為名，繼續招募成員及募款。