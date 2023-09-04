（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新竹市府今天(4日) 發布人事調整，其中由檢察官轉任副市長的蔡麗清將離開市府團隊。蔡麗清在臉書發文表示，正值海葵颱風襲台，她惦念的只有新竹市民福祉，後會有期，期待再相逢。

針對新竹市副市長蔡麗清將離開市府團隊。另有議員認為，新竹市長高虹安涉貪遭起訴，若一審判有罪將停職由副市長代理，因此要選可執行她意志新人選。竹市府表示，無需過多揣測。

新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦接任，市府發言人施淑婷將轉任民政處長，人事案11日生效。

蔡麗清今天在臉書發文表示，此時正值海葵颱風襲台之際，她心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨能趨於平靜，並祝福市民平安，所有關心她的夥伴、友人及各界人士都健康順心，後會有期，期待再相逢。

媒體報導，蔡麗清上午接受電訪時說，她個人的去留不重要，現階段還是以關注颱風動態與市民安全為主，其餘未多談。至於是否回任檢察官或有其他打算，她表示會再跟大家說明。

民進黨新竹市議員楊玲宜說，市府成立新竹市立棒球場工程體檢會，蔡麗清是召集人，但高虹安一直要把棒球場操作成「有大秘寶」，蔡麗清因為檢察官出身、對公務較謹守分際，面對總是政治操作、惡鬥的高虹安，2人漸行漸遠是可預期的。

國民黨新竹市議員陳慶齡指出，蔡麗清對新竹市議會與議員們的溝通都做得不錯，但她是檢察官出身，可能檢察體系與副市長的工作有落差，認為蔡麗清可能是想回歸檢調專業，才會選擇離開市府團隊。

新竹市政府今天發布人事調整，由檢察官轉任副市長的蔡麗清等人將離開市府團隊，城市行銷處長將由民政處長嚴翊琦(下圖右) 接任，市府發言人施淑婷(下圖左) 將轉任民政處長。

(圖/官方網站)

綠黨新竹市議員劉崇顯說，高虹安遭起訴，若一審判決有罪將面臨停職處分，因此高虹安想要預作準備，打造一個在她暫離崗位後，仍能持續執行她意志的團隊是尚屬可預期。

民進黨新竹市議員陳建名表示，蔡麗清將離職，高虹安未宣布新任副市長人選，同時文化局、民政處及城銷處首長也大搬風，這些都是決策城市發展重中之重的相關單位與人員。

中央社引述陳建名說，以城銷處長的林正光、副處長陳威任為例，2人都是長期在市府服務的公務人員，專業且負責認真，如今在無預警狀況下遭到撤換將轉任非主管職，更坐實了高虹安用人流於個人喜好及親疏遠見的陋習。

陳建名表示，地方上早有傳聞蔡麗清與新竹市長高虹安不合，蔡麗清是檢調體系出身，對於公務體系法規相當熟稔，近9個月時間挖不到前朝弊端，反而是自己的長官高虹安涉貪遭訴，高虹安一定很生氣。

他說，高虹安若一審判有罪就將被停職將由副市長代理，副市長的大位就成為政治籌碼，未來只會有更多政治操作，絕非新竹市民之福。

時代力量新竹市議員林彥甫表示，高虹安市府團隊上任不到9個月即將更換副市長及多名局處首長，且其中新任副市長人選未定、文化局僅由副局長代理，顯然不利市政推行，高虹安應盡快補齊懸缺、穩定團隊。

林彥甫認為，此時更換副市長確實容易引人懷疑是否與高虹安的官司有關，畢竟若一審判刑有罪，將由副市長代理，因此副市長人選格外重要，高虹安應以市民利益及市政推行為首要考量。

民進黨新竹市議員楊玲宜表示，高虹安上任8個多月，先是行政處長爆發婚外情自行請辭下台，接著教育處長被請離開，這次人事異動一口氣換了文化局長、城銷處正副處長、民政處長，甚至副市長也在這波人事異動名單內，再次驗證高虹安領導無方，重要幕僚紛紛求去。

楊玲宜說，提醒高虹安，穩定市政、延續市政推動才是執政首要，更是新竹市民最為關心的。

對於議員的說法，新竹市政府發言人施淑婷回應指出，感謝團隊成員的盡心與付出，並完成階段性任務，期盼未來能接續於不同領域繼續合作，攜手推動新竹市政，議員無需過多揣測。

台灣新竹市府人事異動•議員各自表述副市長蔡麗清離職原因 竹市府：無需過多揣測