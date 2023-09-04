單一性伴侶、不分性別都難逃HPV感染！掌握3關鍵 有效降低感染風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）各縣市國中陸續於近日開學，喚起年輕女性們對於子宮頸癌防治的意識，各縣市政府、衛生局和學校陸續推出免費接種HPV疫苗的服務，鼓勵符合公費資格的女生踴躍接種。台灣婦產科醫學會提醒，人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）傳染力極強，據WHO統計，2020年全球死於子宮頸癌的女性高達34萬，而男性也可能因HPV感染而引發頭頸癌，因此積極採取HPV預防行動，為自己人生做出更好的規劃。

研究證實近100%子宮頸癌是由人類乳突病毒所引起 而HPV感染不限女性 還是許多癌症元兇之一

台灣婦產科醫學會理事長陳思原指出，台灣每天平均就有4人被診斷出子宮頸癌、近2人死於子宮頸癌，而可以確定的是近100%子宮頸癌和HPV感染脫不了關係。此外，不僅子宮頸癌，HPV也和許多癌症、疾病息息相關，包含頭頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌，以及生殖器的病毒疣

陳思原說，大部分HPV感染體內機制可自行清除，但若長期感染且無法自行清除還可能引發與女性相關的外陰癌、陰道癌，又或者不論男女皆可能罹患的頭頸癌、肛門癌等。

單一性伴侶、男性皆可能感染HPV 保護自己 也是保護人生重要的另一半

台灣民眾普遍認為只有性生活複雜者才可能感染HPV。對此，陳思原提醒，臨床上許多子宮頸癌都是性生活單純的家庭主婦，也就是說，即使你只有一位性伴侶，也有6成的機率感染HPV；如果你一生累積3-6位性伴侶，感染風險更是高達9成。

近年來，醫界更是發現HPV也是頭頸癌常見的危險因子，統計指出台灣的HPV相關頭頸癌發生比率正逐年上升，且成長速度快，男女皆可能因HPV感染引發頭頸癌。陳思原強調，每個人一生中都有8成機率感染HPV，所以不論是熟男、熟女，或是有過性行為的人，其實做好HPV預防3關鍵：男女依醫囑施打HPV疫苗、女性定期抹片檢查、安全性行為，才是預防HPV相關癌症的不二法門，保護自己，也是保護人生重要的另一半。

為了強化及宣導民眾對於HPV預防的急迫性，今年台灣婦產科醫學會除了再度邀請隋棠外和鄭元暢共同擔任今年度HPV衛教大使。 《HPV人生規劃局》EP1：檢討會和EP2： 競爭關係已於台灣婦產科醫學會YouTube頻道 正式亮相，EP3預計於10月3日正式登場，敬請期待！