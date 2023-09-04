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東協及G20峰會將至　尹錫悅擬呼籲各國切斷北韓金流

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 15:15
北韓人民生活困苦，政府卻不斷將資金用於核武器開發。圖為北韓於2日發射巡弋飛彈（圖／美聯社）

北韓人民生活困苦，政府卻不斷將資金用於核武器開發。圖為北韓於2日發射巡弋飛彈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅將於明日起出發參加兩場峰會，並且將在兩場會議中，敦促各國嚴守聯合國安理會對北韓的制裁，切斷北韓的金錢來源，共同為無核化努力。

尹錫悅將在5日至11日分別訪問印尼及印度，參加東南亞國協峰會（ASEAN）及G20峰會，根據美聯社採訪，尹錫悅表示，他將強調重視關注北韓為維持政權而侵犯居民人權的人權現狀。

聯合國在2017年12月通過對北韓的制裁決議，讓成員國在2019年12月22日前將北韓勞動者全數遣返回國，阻斷北韓賺取外匯的主要管道之一，但因遇到新冠肺炎疫情爆發而一度中斷，近日北韓再度開啟國境，此一話題再度成為國際焦點。

尹錫悅強調，他將透過東盟及G20峰會，敦促國際社會堅決應對北韓日益高漲的飛彈挑釁及核武威脅，同時為實現北韓無核化而緊密合作，只要能確實履行安理會目前正在對北韓實施的制裁，就能在一定程度上切斷北韓開發（大規模殺傷性武器）的金錢來源。

尹錫悅針對北韓現狀指出，北韓最近的經濟狀況，正值2011年金正恩執政至今以來最惡劣的狀態，人民生活越來越困難，經濟持續呈負成長，若北韓不中斷核武開發，體制的不穩定性就會繼續加深。

對於中國及北韓的關係，尹錫悅敦促中國應該為實現北韓無核化做出建設性努力，尤其中國能帶給北韓相當大的影響力，截至2022年，北韓與中國間的貿易戰貿易總額的96.7%。尹錫悅強調，北韓核武開發加深地區秩序的不安，也將對中國國家利益方面造成負面影響。
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更新時間 : 2023-09-04 17:49 GMT+08:00

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