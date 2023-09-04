邱毅控賴清德以蛋荒籌選舉經費　綠斥抹黑稱必要時採取法律行動

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）超思雞蛋爭議狂燒，前立委邱毅3日質疑，農業部長陳吉仲圖利老友，新潮流從中主導，利用蛋荒為民進黨參選人賴清德籌募選舉經費。今（４）日民進黨發言人張志豪回應，邱毅以不實謠言抹黑攻擊賴清德，已彙集證據並將於必要時採取法律行動。

邱毅3日在臉書表示，台灣蛋荒危機，農委會專案進海外雞蛋，資本額僅50萬的一人公司超思，沒有相關進口經歷便囊括半數，質疑超思有何能力進口巴西雞蛋8814萬顆，並獲得農委會上億元補助，其中必有貓膩。

邱毅提出坊間有三種懷疑論調，一是陳吉仲特別照顧過去從事蛋品貿易銷售的老友的遺孀，把這個有油水的生意交給秦語喬；二是此事由新潮流主導，徐佳青擔任僑委會委員長後，派副委員長阮昭雄訪問巴西，與巴西從事蛋品生意的大台商取得協議，利用台灣蛋荒之際，在台灣找一個人頭來賺此災難財，而秦語喬就是他們所找的人頭。

第三種說法是，三是英系與新潮流合作，利用此次蛋荒的機會，為賴清德籌募選舉經費。前段時間，賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮時，這位巴西的大商家也趕到巴拉圭，面見賴清德，當面向賴清德匯報此事。

邱毅痛批，其一台灣本不該出現蛋荒，其二官商勾結，大發災難財，其三進口的巴西雞蛋又被檢驗出有致癌抗生素，農委會和超思公司，甚至其背後的黑手，要負起完全責任。

他並要求陳吉仲必須正面回應，用興訟來恫嚇人民，借以遮掩內幕黑幕，是卑劣不負責任的行為，更表示三十多年前，陳吉仲是自己台大農經系的學生，「那時他一腔熱血，想改革台灣農業，難道官場竟足以使人墮落到如此地步？」

今日民進黨發言人張志豪回應，邱毅用不實謠言抹黑攻擊總統參選人賴清德，民進黨強烈譴責，相關不實言論明顯觸犯刑法加重誹謗罪，已請大選律師團協助彙整相關犯罪證據，必要時進行法律行動，也請民眾勿散發或轉傳假消息。

張志豪指出，邱毅造謠抹黑罄竹難書，經法院認證敗訴案例不勝枚舉，2010年連勝文遭槍擊，邱毅在節目公然聲稱「蔡英文放任支持者槍殺連勝文」，邱毅遭民進黨提告後在法院當庭認錯換取無罪；2011年抹黑宇昌案；2014年節目中指稱高雄市長陳菊發放八一氣爆災難救助金時，「先發綠、後發藍」，高雄市府不滿提告要求邱毅登報道歉，經高雄地院判決高市府勝訴並要求邱毅刊登四大報半版道歉啟事一日。

張志豪表示，農業部近日針對「專案雞蛋進口」已做完整說明跟澄清，包括政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商。另外「中央畜產會」是依據畜牧法而成立的財團法人，為的是有效維持畜禽產品產銷制度、促進畜牧事業發展，並不以賺錢為目的。

他說，政府相關單位已經清楚說明，有心人一再惡意誤導汙衊，抹殺當時政府的努力，為的就是要影響選舉，大家不要忘了過去攻擊高端的特定人士，都還未為此道歉。

張志豪強調，當國家需要的時候，民間業者設法協助進口雞蛋，只要符合4項條件，任何企業組織都可以申請協助解決蛋荒，政府對食安要求把關很嚴謹。

他說，遺憾的是，國民黨一條龍的造謠產業鏈，先是台北市議員徐巧芯抓著超思惡意指控政府，國民黨又接續召開記者會造謠抹黑攻擊，國民黨、民眾黨及相關特定人士靠著聲量任意傳播錯誤訊息，特別是食安及健康的訊息，已是最惡質的造謠和散布恐懼，呼籲民眾認清惡劣手法。