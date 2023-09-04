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【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重

問到敏感話題，文心一言就欲言又止

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 14:18
百度文心一言聊天機器人標誌（圖／路透社Florence Lo）

百度文心一言聊天機器人標誌（圖／路透社Florence Lo）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）標榜可比美ChatGPT的中國版聊天機器人－「文心一言」（Ernie Bot），終於正式推出了。由科技大廠百度（Baidu）打造的這AI機器人，今年3月在發布會中被嘲笑是ChatPPT，它能一雪前恥嗎？果不其然，一提到敏感問題，Ernie就會建議，咱們換個話題吧。

經濟學人報導，文心一言8月31日上架，19小時內下載次數就破百萬，先前OpenAI推出的當紅炸子雞ChatGPT，花了5天才累積到百萬用戶。雖然同一日，中國亦有4家公司推出了類似服務，另6家也獲批准，但唯有Ernie激起最多討論。

然而，在審查機制下訓練出來的機器人，答案也很審查風。根據Ernie，COVID-19是2019年7月源於美國電子菸使用者，後來病毒透過美國龍蝦傳至武漢。Ernie搞不清楚「誰是中國總統？」這類問題。它會透露習近平母親的名字，卻不告訴你習近平兄弟姊妹有誰。被問到社會主義的缺點，Ernie腦筋一片空白。每每碰觸敏感議題，Ernie就會鬼打牆，咱們來聊聊別的。

文心一言的選擇性「沉默寡言」，似乎全在意料之中。先不論答案精確度，百度對這2019年就開始研發、投注了無數心血的機器人，可說是寄予厚望，公司能否重拾往日榮光，全看它了。

十年前，百度是中國最大搜尋引擎，與市值最高的兩大科技業者阿里巴巴（Alibaba）及騰訊（Tencent），同為拉動中國網路服務的三頭馬車。今日百度在搜尋領域仍無敵手（佔中國9成搜尋結果），但隨著科技型態的改變，其重要性已大不如前。

中國網民現最愛用的是騰訊無所不能的應用程式微信（WeChat），而廣告收益也被抖音（中國版TikTok）等服務搶了去。電商平台美團（Meituan）、拼多多（Pinduoduo），市值已經超越百度的500億美元。百度雖急起直追，紛紛推出自家的外送、購物、支付與社群軟體服務，卻多失敗收場，如今公司市值已掉到騰訊的八分之一。

百度除了押寶文心一言，也自詡為中國最大AI雲端服務業者，更推出了無人駕駛計程車。但這些雄心壯志的計畫，成敗恐怕還得看北京與華府。

首先，美國一再出重手弱化中國取得先進晶片的能力，但晶片卻是發展人工智慧科技的要角。百度採用的崑崙芯（Kunlunxin）晶片雖由自己設計，卻多外包台積電等公司製造生產，在相關限令下，晶片取得會否無以為繼，是個問題。

再者，有關當局對AI科技的態度，曖昧不明。中國雖已率全球之先，發布生成式AI管理辦法，卻也清楚國內企業要在這塊領域與他國一爭高下，不可壓制太過。政府如何拿捏，企業如何因應，都是變數。尤其，AI服務必須舉報「違法內容」，必須符合「社會主義價值」，指令很廣泛，細節很模糊。

日前有網友發現，要求Ernie繪出「愛國貓」圖片，卻得到了畫有美國國旗的貓，於是「愛國主義」與「愛國貓」二詞就被禁了。這般嚴苛的審查，問錯話不行，答非所問也是尋常，AI還發展得下去嗎？

經濟學人指，2020年至2022年間的科技大取締殷鑑不遠，百度的AI宏圖之志，不啻是在艱困的環境中試水溫。結果是被燙死，還是如魚得水，可能要看文心一言，究竟能否暢所欲言。
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更新時間 : 2023-09-04 17:49 GMT+08:00

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