爭取西方援助強打貪腐　澤倫斯基撤換國防部長、逮捕洗錢億萬富豪

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）烏克蘭國防部貪腐醜聞頻傳，烏克蘭總統倫斯基3日晚間表示，將解除國防部長列茲尼科夫，並於本週要求國會由國家財產基金負責人烏梅洛夫接替。

CNN、衛報報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）３日在夜間全國演說影片中宣布，解除列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）國防部長一職，「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要『新作法』，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」

澤倫斯基提名國家財產基金（State Property Fund）負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）為新任國防部長，並稱國會對烏梅洛夫相當熟悉，不需任何額外介紹，他希望國會能支持期為新任國防部長。

列茲尼科夫於2021年11月就任國防部長，俄烏戰爭期間他積極與西方合作，更為烏國爭取到數十億美元軍援，也極力促使烏克蘭融入北約軍事聯盟。

被撤國防部長一職，起因於國防部爆出貪腐醜聞，包括戰爭期間以市價2至3倍價格，向一間土耳其公司採購軍糧收受回扣，有3名高層因此免職。儘管列茲尼科夫並未涉案，但依然承受相當的與論壓力。澤倫斯基為向美國與西方盟友確保所收援助不會被不當挪用，因此選擇做出這項開戰以來最高層的人事變動。

為加入北約與歐盟，達成維持候選國地位的各項條件，澤倫斯基加大打擊貪腐力道，除了整頓軍方內部蠹蟲，上週烏克蘭億萬富翁、澤倫斯基的主要支持者科洛莫斯基（Igor Kolomoisky）也因涉嫌欺詐和洗錢，被拘留兩個月。

當地媒體報導，法院在聽證會結束後，決定採取「預防措施」，將這位科洛莫斯基拘留兩個月，保釋金更高達5.09億烏克蘭格里夫納（約新台幣4.3億）。