Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

爭取西方援助強打貪腐　澤倫斯基撤換國防部長、逮捕洗錢億萬富豪

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/09/04 11:56
烏克蘭總統澤倫斯基提名國家財產基金負責人烏梅洛夫為新任國防部長（圖／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基提名國家財產基金負責人烏梅洛夫為新任國防部長（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）烏克蘭國防部貪腐醜聞頻傳，烏克蘭總統倫斯基3日晚間表示，將解除國防部長列茲尼科夫，並於本週要求國會由國家財產基金負責人烏梅洛夫接替。

CNN衛報報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）３日在夜間全國演說影片中宣布，解除列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）國防部長一職，「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要『新作法』，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」

澤倫斯基提名國家財產基金（State Property Fund）負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）為新任國防部長，並稱國會對烏梅洛夫相當熟悉，不需任何額外介紹，他希望國會能支持期為新任國防部長。

列茲尼科夫於2021年11月就任國防部長，俄烏戰爭期間他積極與西方合作，更為烏國爭取到數十億美元軍援，也極力促使烏克蘭融入北約軍事聯盟。

被撤國防部長一職，起因於國防部爆出貪腐醜聞，包括戰爭期間以市價2至3倍價格，向一間土耳其公司採購軍糧收受回扣，有3名高層因此免職。儘管列茲尼科夫並未涉案，但依然承受相當的與論壓力。澤倫斯基為向美國與西方盟友確保所收援助不會被不當挪用，因此選擇做出這項開戰以來最高層的人事變動。

為加入北約與歐盟，達成維持候選國地位的各項條件，澤倫斯基加大打擊貪腐力道，除了整頓軍方內部蠹蟲，上週烏克蘭億萬富翁、澤倫斯基的主要支持者科洛莫斯基（Igor Kolomoisky）也因涉嫌欺詐和洗錢，被拘留兩個月。

當地媒體報導，法院在聽證會結束後，決定採取「預防措施」，將這位科洛莫斯基拘留兩個月，保釋金更高達5.09億烏克蘭格里夫納（約新台幣4.3億）。
烏克蘭
俄烏戰爭
打擊貪腐
國防部長
人事更動
澤倫斯基
列茲尼科夫
烏梅洛夫

相關新聞

俄核子洲際導彈進入戰鬥狀態？ 美國防部：尚無法確認
俄核子洲際導彈進入戰鬥狀態？ 美國防部：尚無法確認
2023/09/02 19:22
俄國軍事部落客靠烏克蘭戰爭致富　一則廣告可達平均月薪3倍
俄國軍事部落客靠烏克蘭戰爭致富　一則廣告可達平均月薪3倍
2023/09/02 15:57
【激烈空戰】俄羅斯「防空有漏洞」 烏克蘭發動最大規模「無人機」攻擊
【激烈空戰】俄羅斯「防空有漏洞」 烏克蘭發動最大規模「無人機」攻擊
2023/08/31 12:12
南韓擴大2024年烏克蘭支援預算　與今年相比增加逾8倍至15.1億
南韓擴大2024年烏克蘭支援預算　與今年相比增加逾8倍至15.1億
2023/08/30 15:08
台灣與立陶宛合作援助烏克蘭重建首例　魯塔幼兒園正式啟用
台灣與立陶宛合作援助烏克蘭重建首例　魯塔幼兒園正式啟用
2023/08/26 21:51

更新時間 : 2023-09-04 17:49 GMT+08:00

最受歡迎

【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
【颱風海葵】台灣氣象局周六發布陸警 花蓮周日停班／課
【颱風海葵】台灣氣象局周六發布陸警 花蓮周日停班／課