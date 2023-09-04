北韓稱模擬戰術核攻擊成功　南韓：誇大不實

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓稱於2日模擬戰術核攻擊，成功發射兩枚裝有模擬核彈頭的長程戰略巡弋飛彈，但卻遭南韓打臉誇大事實。

北韓官媒朝中社報導，2日時北韓下達了「模擬戰術核攻擊」演習命令，旨在徹底遏制敵人企圖侵略的行動意志和能力，警告敵人核戰爭實際發生的可能性，報導稱，此次在實戰環境中發射了「兩枚裝有模擬核彈頭的長程戰略巡弋飛彈」。

報導也稱，動員參與演習的火箭兵區分隊向北韓西海發射長程戰略巡弋飛彈，在長達1500公里、模擬的8字形軌道上分別飛行了7,672～7,681秒（2小時7分52秒～2小時8分1秒），並在目標島嶼上空預設高度150公尺處的空中爆炸，精準完成核攻擊任務。

韓聯社報導，據推測，北韓所發射的巡弋飛彈，很可能是北韓主張可搭載戰術核彈頭「火山-31」的戰略巡弋飛彈「箭矢-1型」及「箭矢-2型」。

另外，朝中社的報導也遭到南韓反駁。南韓參謀本部表示，北韓所提出的主張誇大不實，並非所有飛彈都成功發射。

參謀本部指出，北韓聲稱發有兩顆飛彈發射成功，但在官方公布的照片中，卻只有其中一枚飛彈飛行並在空中爆炸的照片。通常北韓官媒在武器試驗成功時，為了對外炫耀國防力量，會大肆宣傳相關內容，如果故意隱瞞另一枚飛彈的照片，很可能是發射失敗，或內含些不想透露的情報。

北韓將迎來政權成立75週年紀念日（九九節），為了慶祝並實現內部團結，今後可能還會繼續進行挑釁。