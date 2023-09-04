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【2023台灣文博會】百家工藝品牌「島嶼．旅物選」松菸登場

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 10:54
破竹工作室－竹編窗花杯墊（圖／文化部）

破竹工作室－竹編窗花杯墊（圖／文化部）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）2023台灣文博會9月22日開展，集結百家工藝品牌的「島嶼．旅物選」將在松山文創園區展出，以各式家飾傳遞台灣手作溫度。

根據文化部，此一主題商展是首次由國立臺灣工藝研究發展中心辦理，從島嶼的山、海及城市等，結合信仰、民俗及地方特色，以選物的概念出發，運用體驗的多維化，建立品牌的立體感。觀者有機會透過近距離欣賞、與工藝師面對面交流，更深入了解工藝特色、社區文化、風土及創作過程。

「島嶼．旅物選」強調「手作、旅行、體驗」，以旅行打開生活的視野，呈現在旅途中遇見的人、事、物，嚴選展現台灣社區特色的工藝品牌，代表台灣工藝產業的豐富性和多樣性，取材自然中的花草竹木等多元素材，應用天然染色、編織、纏繞等工藝技法，結合設計與地方文化特色。

展區分為「手作溫度」、「奇幻旅行」、「純野體驗」三項主題。「手作溫度」有來自台灣在地工藝職人的作品。「奇幻旅行」是挖掘隱藏於每一處山海林野的美麗與驚喜。「純野體驗」過程中，講師將帶領觀者深入了解材料的運用，體驗工藝手作的細膩之處，打造出獨一無二的工藝品。

百家工藝品牌從木藝、陶瓷、染織、漆藝等，到工藝美術作品或家具家飾、生活用品等工藝產品，不乏由傳統老字號或世代傳承的新世代工藝家產出。

陶瓷類有阿鶇與阿鷯生活陶藝工作室、文生窯、五春商號、自然燒工陶藝坊、寶象陶瓷藝術坊、昌黎硯，商品橫跨生活器物及工藝藝術作品。

木竹類有MUFUN、木筆家、木島TimbormosA、森林 MU-GON 師、甘溫Gonwen Design、芙萊創藝/鹿樣風、玉龍龍積木磚Cre8brick、1多點idodan、意念工房、竹貓、A.M IDEAS、破竹工作室、南投縣竹生活文化促進協會、元泰竹藝社。

染織類有太平藍、知染生活、Folohouse和樂好事工房、Papule C湧樂、黑色雋永、臺灣手藺、伊屯好物。皮革類有張哲嘉鞄製造所、山本口金店。

島嶼．旅物選

地點：松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
時間：9/26-9/28（11:00-18:00）、9/29-9/30（10:00-20:00）、10/1（10:00-17:00）

【2023台灣文博會】百家工藝品牌「島嶼．旅物選」松菸登場
竹貓有限公司－騎馬椅（圖／文化部）

【2023台灣文博會】百家工藝品牌「島嶼．旅物選」松菸登場
太平藍－染餐墊組（圖／文化部）
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更新時間 : 2023-09-04 17:49 GMT+08:00

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