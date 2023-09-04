Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【國防部回應：志願為主、役期相同】「金馬獎」明年再現！學者籲採自願制避免管理風險

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/04 12:15
2024年恢復一年期義務役，國防部計畫將分發700名義務役前往外離島支援。（圖／國防部）

2024年恢復一年期義務役，國防部計畫將分發700名義務役前往外離島支援。（圖／國防部）

更新時間：2023-09-04 12:15

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）國防部今（4）日回應恢復明年「金馬獎」一事指出，一年期義務役分發外離島，將以專長、戶籍所在以及志願選填為主。此外，義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。

國防部今日表示，針對媒體報導稱一年役期義務役人員，明年將有分發外離島等相關情形，國防部表示，依規劃義務役役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。

有關人員訓練，國防部指出，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路於外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源可滿足施訓需求。

國防部說明，義務役役男服役期間，除可支領地域加給；並可依專長、職務及實際從事勤務支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。

發布時間：2023-09-04 10:52

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）國防部將於明（2024）年1月起恢復一年期義務役，首年預估徵集9100人，並規劃將其中700分發至外離島服役，與志願役混編。國家政策研究基金會副研究員揭仲建議，應以自願申請前往外離島服役為主，以免引發管理風險。

總統蔡英文於去（2022）年12月宣布，將義務役役期恢復至1年，適用對象為2005年1月1日以後出生之役男。當時釋出的配套措施包括強化訓練內容、擴充訓練量能、提升薪資以及服役年資銜接勞退制度，此外也研究教育體制更具彈性的可行方案，使役男能夠有效利用時間、接軌職涯。

根據8月底送交立法院的明年度國防部主計局預算案顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低情形，擬將把部分義務役人員分發至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島服役，並與志願役人員混編。

國防部明年徵集役男總人數約為9100人，預計將其中約700人分發至外離島，每13人就有1人可能前往外離島服役。但預算案中，尚未說明義務役人員分發外離島服役，採取自願申請還是抽籤決定。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，國防部分發義務役分發往外離島，固然可以解決當地駐軍編現比長期偏低，但也會衍生兩項問題。其一，在大金門與馬公等地駐軍人數較多，還可能將義務役人員集中編在同一單位；但東碇、亮島、高登、莒光（馬祖）等，由於駐軍人數少，勢必會出現基層單位志願役與義務役混編的情形，可能引發管理問題，若又為非自願前往，恐引發不小管理風險。

其二，依國防部規劃，義務役役男在役期中，將接受8週新兵訓練、18週駐地訓練、7週專長訓練、13週基地訓練與6週聯合作戰訓練。揭仲提醒，在大金門與馬公，或許勉強能實施縮水版的基地訓練，但東碇、亮島、高登、莒光(馬祖)與東引等地無法；6週的聯合作戰訓練，更是所有外離島都不可能實施。

揭仲也建議，要避免義務役非自願分發外離島引發管理風險，又要解決外離島部隊編現比偏低問題，第一，僅能由義務役人員自願申請前往；第二，適度增加義務役人員的外離島加給；第三，在外離島無法接受合計19周完整基地訓練與聯合作戰訓練的情況下，縮減在外離島服役之義務役人員役期4到8週，鼓勵義務役人員自願前往外離島服役。

他也強調，縮減自願前往外離島之義務役人員役期並不違法，縮減自願前往外離島之義務役人員役期並不違法。這在陳水扁組統任內，便三度援引《兵役法》第十八條，以「員額過剩」為由，縮減義務役役期。
義務役
外離島
外離島服役
國防部
兵役

相關新聞

【硬拚不如巧取】對抗中國龐大軍力 美國擬兩年建千架無人機大軍
【硬拚不如巧取】對抗中國龐大軍力 美國擬兩年建千架無人機大軍
2023/08/29 19:15
網域打錯字 資安鬧成國安問題？英美國防郵件「誤傳」給俄國盟友馬利
網域打錯字 資安鬧成國安問題？英美國防郵件「誤傳」給俄國盟友馬利
2023/07/28 17:39
俄國防長率團抵北韓　俄羅斯：此行將加強兩國間的軍事合作關係
俄國防長率團抵北韓　俄羅斯：此行將加強兩國間的軍事合作關係
2023/07/26 16:14
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
2023/07/26 10:35
【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令　漢光39號實兵演習7/24拂曉展開
【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令　漢光39號實兵演習7/24拂曉展開
2023/07/24 12:32

更新時間 : 2023-09-04 17:49 GMT+08:00

最受歡迎

【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
「換乘戀愛3」確定製作預計年底播出！第二季出演者們近況為何？
【颱風海葵】台灣氣象局周六發布陸警 花蓮周日停班／課
【颱風海葵】台灣氣象局周六發布陸警 花蓮周日停班／課