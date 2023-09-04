【國防部回應：志願為主、役期相同】「金馬獎」明年再現！學者籲採自願制避免管理風險

更新時間：2023-09-04 12:15

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部今（4）日回應恢復明年「金馬獎」一事指出，一年期義務役分發外離島，將以專長、戶籍所在以及志願選填為主。此外，義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。

國防部今日表示，針對媒體報導稱一年役期義務役人員，明年將有分發外離島等相關情形，國防部表示，依規劃義務役役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。

有關人員訓練，國防部指出，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路於外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源可滿足施訓需求。

國防部說明，義務役役男服役期間，除可支領地域加給；並可依專長、職務及實際從事勤務支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。

發布時間：2023-09-04 10:52

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部將於明（2024）年1月起恢復一年期義務役，首年預估徵集9100人，並規劃將其中700分發至外離島服役，與志願役混編。國家政策研究基金會副研究員揭仲建議，應以自願申請前往外離島服役為主，以免引發管理風險。

總統蔡英文於去（2022）年12月宣布，將義務役役期恢復至1年，適用對象為2005年1月1日以後出生之役男。當時釋出的配套措施包括強化訓練內容、擴充訓練量能、提升薪資以及服役年資銜接勞退制度，此外也研究教育體制更具彈性的可行方案，使役男能夠有效利用時間、接軌職涯。 根據8月底送交立法院的明年度國防部主計局預算案顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低情形，擬將把部分義務役人員分發至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島服役，並與志願役人員混編。 國防部明年徵集役男總人數約為9100人，預計將其中約700人分發至外離島，每13人就有1人可能前往外離島服役。但預算案中，尚未說明義務役人員分發外離島服役，採取自願申請還是抽籤決定。 國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，國防部分發義務役分發往外離島，固然可以解決當地駐軍編現比長期偏低，但也會衍生兩項問題。其一，在大金門與馬公等地駐軍人數較多，還可能將義務役人員集中編在同一單位；但東碇、亮島、高登、莒光（馬祖）等，由於駐軍人數少，勢必會出現基層單位志願役與義務役混編的情形，可能引發管理問題，若又為非自願前往，恐引發不小管理風險。 其二，依國防部規劃，義務役役男在役期中，將接受8週新兵訓練、18週駐地訓練、7週專長訓練、13週基地訓練與6週聯合作戰訓練。揭仲提醒，在大金門與馬公，或許勉強能實施縮水版的基地訓練，但東碇、亮島、高登、莒光(馬祖)與東引等地無法；6週的聯合作戰訓練，更是所有外離島都不可能實施。 揭仲也建議，要避免義務役非自願分發外離島引發管理風險，又要解決外離島部隊編現比偏低問題，第一，僅能由義務役人員自願申請前往；第二，適度增加義務役人員的外離島加給；第三，在外離島無法接受合計19周完整基地訓練與聯合作戰訓練的情況下，縮減在外離島服役之義務役人員役期4到8週，鼓勵義務役人員自願前往外離島服役。