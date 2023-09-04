阿曼商會代表團抵台灣 參加國際半導體展、與商貿機構交流

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為了加強與台灣在各領域的交流和合作，阿曼王國商會North Al Batinah分會會長Said Ali Al Abri領團22位商務代表，9月4日至9日期間訪問台灣，訪團預計拜會阿曼駐華商務辦事處、台北市商業會、TAITRA、南軟經貿園區、國際半導體展、台北市進出口商會與中南部重點產業交流。

阿曼王國商會的22位商會代表周一（４日）下午飛抵桃園國際機場，周二行程將拜訪台北市商業會，同日下午於外貿協會拜訪秘書長王熙蒙進行意見交換，6日在外交部亞非司的安排下將參觀南港軟體園區，並聽取工業局連錦漳局長的簡報，隨後參觀2023年國際半導體展與廠商交流。

阿曼王國台北商務辦事處表示，訪團有22位工商界領導人來台考察貿易和投資機會，主要涉及的產業有建築、房地產、鋼鋁製造、汽車零件、太陽能、淨水處理、塑膠橡膠機器、採礦採石、物流、肥皂設備、機器維修設備、清真餐飲、旅遊業和進出口業等。

此行，阿曼王國商會North Al Batinah分會會長Said Ali Al Abri，將代表商會與台北市進出口公會祕書長黃文榮先生討論合作備忘錄，以期未來與台灣夥伴間的商務往來能更加緊密。阿曼王國商會代表團9月7日下午，將與阿曼王國駐華商務辦事處以及中華民國全國中小企業總會國際事務委員會洪慶忠召集人，共同承辦與台灣四十餘家廠商進行雙邊洽談，期望這次拜訪能開拓雙邊的商機。

阿曼王國位於阿拉伯半島東南沿海，該國擁有1700公里的海岸線，土地面積約台灣的8.5倍，人口約500萬；主要出口項目為石油、天然氣、礦物、運輸設備等，是一個富裕的國家，2022年人均國民所得為2.3萬美元，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和葉門等國相鄰。

首都馬斯喀特是中東的政治、經濟、文化中心之一，也是重要的海上通道。阿曼王國治安良好，工商業發達，漁業和觀光業豐富，並有聯合國認定的文化古蹟。近年來，阿曼王國制定了願景2040計畫，促進工業發展、基礎設施建設和外商投資，期望達到杜拜和阿布達比等城市的水準。此行來台展現阿曼與台灣在貿易、投資、科技等方面的良好關係和互惠互利的合作前景。