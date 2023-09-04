傳習近平缺席G20峰會「拜習會」流局 拜登：失望

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國總統拜登將於9日登場的二十大工業國（G20）峰會期間，與多國領袖舉行雙邊會議，外傳中國國家主席習近平將缺席，拜登對此示「失望」。

日前金融時報報導，習近平不會參加本月9日在新德里舉行的G20峰會，可能由二把手國務院總理李強代打，僅管北京方面尚未證實，但外界注目的中美領導人再次會面恐將流局。

國會山莊報報導，於德拉瓦州（Delaware）的里霍伯斯灘（Rehoboth Beach）度過週末的美國總統拜登表示，對習近平可能缺席G20峰會的報導感到「失望」。

拜登向記者表示，「我很失望，但我會去見他。」拜登並未進一步說明，未來可能會在何時何地與習近平相見。

拜登上週宣布，此次峰會之行預計將成為美國加強與印太盟國合作、共同制衡中國的一次機會。

同時，拜登也提及，他仍「希望」習近平出席本次的G20峰會，本次峰會很大程度上被視為緩和中美緊張關係的機會。

去年在印尼峇里島舉行的G20峰會曾上演拜習會，那是拜登2021年執政後首次與習近平會晤。當時拜登向習近平表示，兩國應當管控分歧，避免競爭上升為衝突。

然而此後兩國在科技、經濟競爭、軍事、間諜等問題上，緊張關係不斷升級。雙方在南海及台海的多次近距離軍事對抗，也加劇的中美緊張局勢。此外，今年二月的發生的間諜氣球事件，以及美國媒體日前揭露，中國疑似在2019年後於古巴設立間諜基地，在美國「後院」搜集情報、擴大影響力，也使得雙邊關係越發緊張。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）先前表示，拜登在9月7日到10日訪問印度參加峰會期間，將與他國領導人舉行多個雙邊會議，但他並未進一步說明將與哪幾位領導人會面。