需求暢旺 東京高檔飯店房價飆漲幅度勝紐約、倫敦

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）疫後旅遊回溫，日圓持續走貶，日本迎來爆炸性觀光復甦潮，在外國旅客的強勢需求下，東京旅宿業者應聲漲價，漲幅甚至快過紐約與倫敦。

日經亞洲報導，高檔飯店的平均每日房價已高出COVID-19前水平的30%。

根據美國旅宿業研究公司STR，日本高端飯店1至6月房價平均每晚46,133日圓（新台幣10,072元），較2019年同期高出33%。相較之下，紐約漲了16%，倫敦漲了30%，分別來到一晚355美元（新台幣11,328元）、289英鎊（新台幣11,612元）。

如皇居附近的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo），1月至7月的均價已攀升至87,999日圓（新台幣19,209元）一晚，比2019年整年平均房價多出4成。在3月至4月的櫻花季，一晚更首度飆破10萬日圓（新台幣21,827元）。

東京帝國飯店（Imperial Hotel Tokyo）也不遑多讓，6月房價調漲3成，4月至6月間平均房價每晚6萬日圓（新台幣13,096元）。相較之下，2019年3月截止的財政年度，一晚均價36,045日圓（新台幣7,868元）。

國內需求升溫、政府振興觀光措施，加上國際遊客把握日圓匯率甜甜價，大舉湧入，都是促升房價的因素，而這波漲勢恐怕還沒完。

頗具爭議的日本8月福島核電廠核廢水措施，雖激怒中國，引發中國遊客銳減的擔憂，但中國遊客本就尚未大舉回籠，目前東京飯店房價居高不下，主要仍是由美國與歐洲遊客需求帶動。

為了刺激消費，日本本土飯店集團正努力擴建新設施、擴大房間尺寸，盼吸引口袋滿滿的房客。2019年，日本遊客消費達4.81兆日圓，日本政府今年目標盼能衝至15兆日圓，而關鍵就是讓富人大撒錢，同時避免過度旅遊（overtourism）。

根據日本觀光廳，2019年，國際觀光客在日旅遊期間消費逾100萬日圓（新台幣21萬8,273元）者，僅占1%，但其消費額卻占了總體的11.5%。