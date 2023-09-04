〈財經主筆室〉泰國Big C超市收購阿布泰連鎖店 台人未來可就近前往香港採購

泰國連鎖超市Big C日前宣布收購阿布泰，藉由此收購Bic C將正式進軍香港市場，並計劃3年內將在港分店數目增至99間， Big C連鎖超市是國人前往泰國旅遊最愛買伴手禮的首選，如今Big C正式進軍香港，喜愛泰國相關產品的國人， 未來可就近前往香港採購即可。

香港的泰國生活百貨連鎖店「阿布泰」日前宣布易手， 由泰國連鎖超市Big C的母公司Berli Jucker Public Company Limited(BJC)，以不多於3億泰銖代價， 收購阿布泰集團，交易將於10月完成，Big C母公司將會收購阿布泰總部、旗下倉庫、位於香港的23家分店及 1家限定店，及商標等其他有形及無形資產等。

阿布泰國生活百貨(Abouthai)，簡稱阿布泰， 是香港一家連鎖生活百貨專門店， 由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子於2015年創辦， 主要銷售來自泰國的進口零食、生活用品、 健康產品及個人護理產品，亦有銷售香港本土產品，每年4月會在香 港舉行「阿布泰國潑水節感謝禮」購物優惠。

Big C收購「阿布泰」在香港的24間店舖後，將會重新命名為「Big C」，同時Big C計劃最快第四季度，尋求在香港和曼谷雙重上市。 但日前外媒報導，因為股市的市況不佳，泰國Big C Retail Corporation延遲原定首次公開募股(IPO)時間， 是泰國證券交易所近期第二家擱置上市的IPO候選公司。外傳，B ig C延遲IPO，或許與近期泰國股市醜聞，以及新政府延遲組建， 損害投資者信心有關。

Big C目前在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地以Big C Supercenter、Big C Market、Big C Foodplace和Mini Big C等品牌，總計經營約2,000家零售店。Big C在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市， 後被富豪蘇旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)家族收購，後來在2017 年退市。

現年78歲的蘇旭明是泰國最大酒業集團泰國釀酒(Thai Beverage)的創始人，也是泰國TCC集團和新加坡Fra ser and Neave的董事局主席，是泰國前三富豪之一， 蘇旭明出生於一個泰國華人家庭，祖籍汕頭澄海，1988年， 泰王賜泰姓Sirivadhanabhakdi給蘇家， 這是對他顯赫商業成就的最高認可。

蘇旭明在1995年創立泰象牌啤酒Chang Beer，2000年後，蘇旭明開始涉獵中國市場， 收購昆明的華獅啤酒，2005年又收購雲南玉林泉酒業， 成為中國第一家外資控制的白酒公司。目前泰國酒業市場約80%市 佔率緊握在蘇旭明之手，是名副其實的「泰國酒王」。

至於TCC集團則成為跨國企業集團，旗下公司多達300多家， 除經營釀酒業務，其他涉獵的領域包括酒店、保險、旅遊業、 房地產、金融、玻璃、農業等多個行業，遍布全世界。

不管Big C 延遲IPO時間，原因究竟如何？Big C進軍香港的動作可沒有停滯，據了解，「阿布泰」 各個門市已經陸續更換Big C的招牌進行營業，而香港市民在網上的討論區， 也針對商店由阿布泰轉成Big C後的改變，紛紛提出各自看法。

香港網民對阿布泰改成Big C，普遍反應是「舊酒新瓶」。甚至， 有香港媒體記者親自前往店家了解後發文表示， 店內貨品幾乎與之前差不多，未有大變化， 只是店面及舖名改變而已。不少網民也表示，對變身成Big C幾乎是「零驚喜」，香港所購買的貨品已全部附加上租金， 因此是「香港價、泰國貨」，吸引力匱乏。

或許泰國Big C剛接手阿布泰經營，商品及價格還未能及時更改、 或者經營策略還未做大幅度調整，以Big C大型超市連鎖的實力，以及Big C 擁有在多國營運實務經驗，或許在不久的將來仍會有一番作為。

根據交通部觀光局統計，尚未出現疫情的的2017-2019年間 ，前往泰國旅遊的人數就有增長趨勢，2018年開始的平均年增率 更是達到22%，顯示泰國已經成為台灣民眾除了日、 韓兩國以外的旅遊首選，今年前7月台人前往泰國旅遊人數也已達4 1萬8,963人，喜愛買泰國伴手禮商品的台人， 未來或許可考慮就近前往香港採購。