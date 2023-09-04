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〈財經主筆室〉泰國Big C超市收購阿布泰連鎖店 台人未來可就近前往香港採購

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/09/04 14:12
圖/取自www.abouthai-voucher.com/

圖/取自www.abouthai-voucher.com/

泰國連鎖超市Big C日前宣布收購阿布泰，藉由此收購Bic C將正式進軍香港市場，並計劃3年內將在港分店數目增至99間，Big C連鎖超市是國人前往泰國旅遊最愛買伴手禮的首選，如今Big C正式進軍香港，喜愛泰國相關產品的國人，未來可就近前往香港採購即可。

香港的泰國生活百貨連鎖店「阿布泰」日前宣布易手，由泰國連鎖超市Big C的母公司Berli Jucker Public Company Limited(BJC)，以不多於3億泰銖代價，收購阿布泰集團，交易將於10月完成，Big C母公司將會收購阿布泰總部、旗下倉庫、位於香港的23家分店及1家限定店，及商標等其他有形及無形資產等。

阿布泰國生活百貨(Abouthai)，簡稱阿布泰，是香港一家連鎖生活百貨專門店，由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子於2015年創辦，主要銷售來自泰國的進口零食、生活用品、健康產品及個人護理產品，亦有銷售香港本土產品，每年4月會在香港舉行「阿布泰國潑水節感謝禮」購物優惠。

Big C收購「阿布泰」在香港的24間店舖後，將會重新命名為「Big C」，同時Big C計劃最快第四季度，尋求在香港和曼谷雙重上市。但日前外媒報導，因為股市的市況不佳，泰國Big C Retail Corporation延遲原定首次公開募股(IPO)時間，是泰國證券交易所近期第二家擱置上市的IPO候選公司。外傳，Big C延遲IPO，或許與近期泰國股市醜聞，以及新政府延遲組建，損害投資者信心有關。

Big C目前在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地以Big C Supercenter、Big C Market、Big C Foodplace和Mini Big C等品牌，總計經營約2,000家零售店。Big C在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市，後被富豪蘇旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)家族收購，後來在2017年退市。

現年78歲的蘇旭明是泰國最大酒業集團泰國釀酒(Thai Beverage)的創始人，也是泰國TCC集團和新加坡Fraser and Neave的董事局主席，是泰國前三富豪之一，蘇旭明出生於一個泰國華人家庭，祖籍汕頭澄海，1988年，泰王賜泰姓Sirivadhanabhakdi給蘇家，這是對他顯赫商業成就的最高認可。

蘇旭明在1995年創立泰象牌啤酒Chang Beer，2000年後，蘇旭明開始涉獵中國市場，收購昆明的華獅啤酒，2005年又收購雲南玉林泉酒業，成為中國第一家外資控制的白酒公司。目前泰國酒業市場約80%市佔率緊握在蘇旭明之手，是名副其實的「泰國酒王」。

至於TCC集團則成為跨國企業集團，旗下公司多達300多家，除經營釀酒業務，其他涉獵的領域包括酒店、保險、旅遊業、房地產、金融、玻璃、農業等多個行業，遍布全世界。

不管Big C 延遲IPO時間，原因究竟如何？Big C進軍香港的動作可沒有停滯，據了解，「阿布泰」各個門市已經陸續更換Big C的招牌進行營業，而香港市民在網上的討論區，也針對商店由阿布泰轉成Big C後的改變，紛紛提出各自看法。

香港網民對阿布泰改成Big C，普遍反應是「舊酒新瓶」。甚至，有香港媒體記者親自前往店家了解後發文表示，店內貨品幾乎與之前差不多，未有大變化，只是店面及舖名改變而已。不少網民也表示，對變身成Big C幾乎是「零驚喜」，香港所購買的貨品已全部附加上租金，因此是「香港價、泰國貨」，吸引力匱乏。

或許泰國Big C剛接手阿布泰經營，商品及價格還未能及時更改、或者經營策略還未做大幅度調整，以Big C大型超市連鎖的實力，以及Big C 擁有在多國營運實務經驗，或許在不久的將來仍會有一番作為。

根據交通部觀光局統計，尚未出現疫情的的2017-2019年間，前往泰國旅遊的人數就有增長趨勢，2018年開始的平均年增率更是達到22%，顯示泰國已經成為台灣民眾除了日、韓兩國以外的旅遊首選，今年前7月台人前往泰國旅遊人數也已達41萬8,963人，喜愛買泰國伴手禮商品的台人，未來或許可考慮就近前往香港採購。
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