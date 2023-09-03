【蛋價4日起每斤漲3元】台灣進口蛋業者超思遭質疑　農業部：絕非一人公司

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 蛋價委員會今天(3日) 決議，由於開學後營養午餐需求、飼料價格持續高檔，本週蛋價漲新台幣3元，產地價每台斤43.5元，批發價53元。

另一方面，農業部專案進口雞蛋，進口蛋商「超思」公司近日屢遭質疑，農業部2日說，超思公司與國內業者吳記蛋品有親屬關係脈絡，超思不是進口蛋品新手，也絕對不是一人公司。

民眾黨總統參選人柯文哲3日晚間也在臉書PO文批評雞蛋進口問題, 他指出:

中華民國蛋價委員會今天（3日) 開會，決議自明天(4日) 起，批發價、產地價皆調漲3元，產地價每台斤來到43.5元，批發價來到53元。這也是國內蛋價從6月中兩波降價後首次調漲。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福表示，一來是開學後市場需求浮現，二來是飼料價格持續維持高檔，對蛋農來說，負擔相當嚴峻，因此會中決定調漲蛋價。

至於未來是否還會調整，吳天福表示，接下來會再觀察產銷情況，以及蛋雞復養情形等。

中央社引述農業部畜牧司副司長李宜謙說，關於蛋價調漲的消息，農業部尊重產銷雙方的決定。

李宜謙認為，由於開學後有學校營養午餐，且近期受到颱風影響，民眾也會囤蛋，因此才會需求量增。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3359萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量回升至11萬4500箱（每箱約200顆）。

然而，國人每日需求量約12萬箱，目前生產量仍稍嫌不足。李宜謙強調，農業部有6000萬顆進口雞蛋滾動倉儲的量能，隨時都能與加工業者替換國內的生鮮雞蛋，優先釋出給國內的民生消費需求，因此供應不會有問題。

另一方面，農業部3月以來推動雞蛋專案進口，但近日屢被媒體質疑補助圖利特定廠商、流程不公開透明等，其中「超思」公司協助進口巴西雞蛋，卻因去年9月才成立、資本額僅新台幣50萬等，引發外界質疑。

農業部2日下午召開臨時記者會並公布所有中央畜產會提供的進口雞蛋資料，包括貿易商名單、進口國別、進口數量、到岸價格、政府吸收差額等，針對外界疑慮一一說明。

針對設立於高雄市岡山區的進口蛋商「超思」公司被外界質疑是一人公司，農業部畜牧司司長張經緯說，超思不是進口蛋品的新手，其與國內知名蛋業者吳記蛋品有親屬關係脈絡。

張經緯說，在農業部還沒有開放專案進口時，蛋品本來只要符合相關檢疫條件及衛生證明就可以自由進口，國內以前進口雞蛋最大量體就是日本，而超思過去就常常協助國內許多廠商，包括做水煮蛋、茶葉蛋等，持續進口日本蛋品到國內。

張經緯表示，超思過去是透過其他貿易商辦理進口，但在去年9月時因為覺得代辦進口部分必須有專業性的人及資本，所以才成立超思公司，但裡面相關貿易業務代表跟辦事人員長期都是在做進出口貿易工作。

中央社引述張經緯說，超思之前協助尋找日本蛋品時，他們同時也有幫日本大型企業尋找其他可以出口到日本的管道，所以他們確實是有人脈跟資源去介紹貿易管道跟條件的。

他舉例，當初透過超思尋找蛋源的時候，超思也有業務代表在墨西哥跟馬來西亞找蛋，所以絕對不會是一人公司。

張經緯也指出，專案進口雞蛋都有規定，農業部不會因為國內缺蛋就放生「健康」標準，只要是專案進口的雞蛋都專案逐批抽驗，「沒有一批不驗」，超思被驗到3櫃有部分雞蛋抗生素殘留，這3櫃雞蛋也都是銷毀，相關費用新台幣800、900萬都是超思自己要吸收。

張經緯強調，

「以超思來說，他們絕對不是因為農業部要專案進口雞蛋才去成立的公司，也絕對不是一人公司。」

農業部次長陳駿季則表示，實收資本額跟貿易能力是沒有直接關連性，進口雞蛋須有很多專業性，這絕不是一天兩天就可以達成的，且如果進口雞蛋不符合規範，退運銷毀是由進口商負責，所以進口商並不是絕對賺錢的。

設立於高雄市岡山區的進口蛋商超思公司，遭指涉拿取政府新台幣上億元補助，業者1日表示，當初用意只是想幫忙政府，卻被未經求證亂傳公司拿了高額補助，感到無奈又委屈。圖為超思公司登記所在地。中央社