趣淘漫旅攜手cama café　推「旅行玩咖」聯名住房企劃

隨暑假結束，為提升下半年住房率，凱撒飯店連鎖旗下玩樂品牌「 趣淘漫旅」首次攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café推出「旅行玩咖」聯名住房企劃，並為旅人精心規劃「 輕量級玩咖」及「重量級玩咖」兩種嶄新的住宿體驗，其中「 輕量級玩咖」結合旅行遊程及冷萃咖啡元素， 讓旅人能夠隨時品味咖啡、探索飯店精選景點，而「重量級玩咖」 則可在cama café期間限定的主題房內享受手沖咖啡樂趣，即日起開放訂房， 兩人同行2,899元起，專案詳情請上官網查詢。

「輕量級玩咖」住房專案適用於台北、台南及台東3家飯店， 入住任一飯店即可獲贈價值450元的聯名好禮，內容包含cama café浸泡式咖啡、兩款設計冷泡瓶、旅行提袋及明信片， 旅人掃描明信片上的QR CODE後即可瀏覽飯店精選店家及景點資訊， 只要前一晚將咖啡包置入冷泡瓶，倒水冰鎮4小時， 隔天即可隨時拎著出門漫遊，以輕鬆而有趣的步調玩出國旅新花樣。

喜愛深度咖啡體驗的旅人則不可錯過「重量級玩咖」方案，由cam a café精心設計的主題房於台南及台東2家飯店限定登場， 客房內運用品牌IP Beano元素營造出獨特氛圍，並提供手沖咖啡組及旗艦門市CA MA COFFEE ROASTERS限定咖啡豆， 讓旅人能夠親自磨豆及體驗手沖咖啡，在緩緩釋放的咖啡香氣中， 沉浸愜意而美好的旅行時光。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，隨國門開放推升出國旅遊熱潮， 為增添國旅新鮮感、鼓勵民眾留在國內旅遊， 凱撒飯店連鎖旗下廣受年輕族群喜愛的趣淘漫旅推陳出新， 此次台北、台南及台南3家飯店聯手cama café合作全新的住房企劃，無論是由飯店作為領路人， 依據主題推薦拎咖漫遊的輕量級方案， 或是為重度玩咖打造期間限定的聯名主題房， 期盼將咖啡文化融入旅行生活，為旅人創造難忘的「咖啡X旅行」 回憶。

「旅行玩咖」聯名住房企劃即日起至明年1月31日開放官網及電話 訂房，3家飯店可擇依入住：都會輕旅行的享樂選擇「趣淘漫旅-台 北」、全台首創冒險主題飯店「趣淘漫旅-台南」 及能暢遊絕美山海間的「趣淘漫旅-台東」，雙人入住每晚2, 899元起，採限量銷售，售完為止。