大人囝仔樂齡遊 孝親漫遊在北投 日勝生加賀屋

想要討好長輩通通看過來，日勝生加賀屋給您最大的長青樂享住壽包套一站式體驗，即日起至10月31日於官網獻上「大人囝仔樂齡遊」專案搶攻九九重陽孝親商機，不論長輩年齡大小只看兒女孝心，量身包裝三款樂齡提案「長青樂齡好時趣」一泊二食入住日式園景雅緻套房平日19,250元起，包括住宿搭夕膳及早餐餐食、日和宇治甜點、房內奉茶服務外，只要帶著家中長輩年滿60歲(含)，再加碼送專屬禮遇雙人岩盤浴體驗課程1次、樂齡住房禮金1,000元，還有頂級日式SPA加購案。

另外「樂活部屋食養生趣」一泊二食平日體驗案獨享價21,450元，除上述專屬禮遇外更貼心升級管家接待，提供專屬房內奉茶服務及房內用餐，由管家把餐食送到房間讓客人享用，在客室榻榻米空間享用天翔廳林田昌人(Masato Hayashida)料理長，依旬而食品味季節之美，量身打造五件式會席套餐，融合日本職人精湛手藝，蒐羅當季旬鮮與在地食材，更是食藝、食材與食器都精采的五感饗宴，不受外界打擾，讓大人長輩身心靈放鬆沉浸日式頂級奢華的度假氛圍裡。

此外，專屬禮遇中獨有的雙人岩盤浴套房，岩盤浴號稱「乾式溫泉」，北投石則是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，岩盤浴過程藉由變換趴、躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環，讓旅客感受道地玉川溫泉著名的湯療文化。岩盤浴結束後可前往觀賞管家茶道表演，品嚐現打抹茶，體驗日式極緻一期一會款待服務。

北投日勝生加賀屋傳承日本加賀屋百年溫泉文化，在溫泉飯店林立的北投獨具韻味，更受到許多海內外遊客喜愛，2019年起曾連續兩年榮獲《台北米其林指南》旅館評鑑推薦的國際溫泉飯店。就是要讓每位旅客深刻感受純日式文化體驗，如沒有住宿打算，加賀屋深受好評的一日暢遊案也是熱門之選。天翔廳夏季午膳或晚膳彈性搭配大眾池、雙人獨立湯屋；9月平日限定「非日常樂齡養晨半日遊」專案，凡年滿60歲(含)長輩，每位999元+10%(每日限量男女湯各20位)，完全暢享白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室等舒適休憩空間，還有深受國外泡湯客喜愛的「足湯」設施，搭配天翔廳純日式早餐，用美味滿足食慾之旅，用好湯撫慰身心。

品味日式自助早餐後，在北投溫泉公園悠然散步，大口呼吸芬多精，醞釀一日美好，元氣飽滿迎接晨光！ 亦可加購頂級奢華日本施舒雅Socié SPA，細膩手法與英國espa芳療紓壓，其中「水感保濕療程」和「香氛能量按摩療程」更是施舒雅VIP唯二首選，芳療師依照不同膚質量身搭配，規劃個人化香氛課程，每到季節變換預約療程的客人一週近達上百組，誠心捧在手中的極致，享受從裡到外煥然一新，彷彿一秒置身京都的細緻感，兩天一夜奢華住宿體驗就趁現在！

今年宴會廳首次推出10人即成行的「慶生會席」，以日式「高御膳」個人會席料理套餐取代圓桌合菜。價位從每位2,980元起，即日起接受會席專案預訂，享有果汁無限暢飲、團園大合照、專屬壽字裝飾及慶生拍照道具；而壽星專屬禮為完全客製「亮金酒瓶雕刻」乙瓶(價值3,000元)。

另外年滿60歲大壽之貴賓長輩，可體驗日式ちゃんちゃんこ祝壽服飾儀式。凡預訂假日專案每滿10人贈送老松上饡雪梅清酒1800ml乙瓶；滿20人以上免費歡唱卡拉OK，當天加碼優惠購有花浴衣體驗、白磺溫泉大眾湯、雙人湯屋及園景和洋標準套房一泊一食甜蜜價，就是要讓壽星賓客感受滿滿誠意同享生日喜悅。