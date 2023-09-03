G20峰會下周印度登場 習近平不賞臉給誰難看？

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）二十大工業國（G20）峰會將於9月9日在印度新德里登場，盛傳中國領導人習近平將缺席峰會，一名西方官員稱，此舉只有一個目的，那就是要搞砸成員國一年來的努力。

金融時報報導，北京方面雖還未證實，但據悉習近平不會參加峰會，而是改派第二把交椅、國務院總理李強代打。作為重要成員，中國領導人不賞臉，不僅是給主席國印度難堪，也威脅了這全球領袖論壇的領導地位。

今年G20之推展著實不順利，作為暖場的各大部長會議，皆未能產出聯合聲明，從醫療到氣候議題皆然。很大的原因是，富國與開發中國家在俄烏戰爭一事有所分歧，每每談及譴責俄羅斯，中俄雙方就不配合。

印度觀察家則認為，中國與印度邊界紛擾不斷，中國此舉就是故意不給東道主印度面子。若習真的不赴會，將是有史以來中國領導人首度缺席G20峰會。

G20是於2008-2009金融危機後，搖身一變成為重大國際決策單位，也是以中國為首的開發中國家，擴張經濟話語權的一處舞台。成員國雖各有各的政治、經濟矛盾，卻仍極力尋求共識，但俄國2014年侵占克里米亞、2022年攻打烏克蘭，在在讓集團裂痕擴大，美國與中國這些年來的齟齬，更使已開發與開發中國家之間益發水火不容。

分析家指，習近平起初或將G20視為中國地緣政治力崛起之跳板，但如今該論壇對中國已愈來愈具挑戰性，尤其美中不睦，日本、南韓、德國與其他歐洲國家也對中國日益採取強硬立場。

今年８月辦在南非的金磚國家（BRICS）峰會，習近平不遠千里而至，還見證了金磚再添6名新成員至11國的盛事。美國前布希政府官員Daniel Price指出，印度也是金磚成員，習近平若不賞光，無異打臉印度總理莫迪（Narendra Modi），也凸顯了金磚的「裂縫」，該集團似乎淪為對抗美元與美國霸權的場域。

不過，對美國乃至於西方國家而言，這何嘗不是個破口。總統拜登（Joe Biden）雖表達了欲與習近平在峰會見上一面的想望，倘若未能實現，也正能趁此機會，與西方國家一同向開發中國家招手，藉由提供經濟支援，拉攏被中國納入一帶一路（Belt and Road）圈子的國家。