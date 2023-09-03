是相親還面試？日本婚育率太低 兒女難覓真愛只好派爹娘出馬

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）不婚不生成了常態，日本人口直直落，擔憂的不只政府，爹娘也操碎了心。日本現興起了一股「家長相親熱」，老父老母代子／女上陣，挑出最match的另一半。

2021年，日本結婚數掉到了50萬1,116對，創1945年二戰結束以來新低。結婚中位數年齡也不斷推遲，2021年男性為34歲，女性31歲。2022年，日本生育率跌至1.3，雖比台灣、南韓高，卻無法達到維持人口穩定所需的2.1。

在這樣慘澹的婚生現況下，CNN記者直擊了一場在大阪的父母相親會現場。在場的「大齡」參加者從60到80多歲都有，主角卻不是自己，而是30至40歲的自家單身寶貝（最小的28歲、最大的51歲）。

身負重任的爹娘，拿著長長的問卷，帶著兒女精心打扮的美麗／專業相親照（穿和服的所在多有），在場中穿梭試探詢問，尋找合適的潛在親家下手。根據主辦單位，以往這種活動乏人問津，人們多半害羞不敢參加，現在可是炙手可熱，一次要價14,000日圓（新台幣3,054元）。

一把年紀還得扮紅娘，家長也是萬般無奈。愛知縣中京大學社會學家Shigeki Matsuda指出，事實上，根據去年中央所做的一份調查，8成的日本人仍想結婚，奈何通往婚姻之路，道阻且長。

日本雖為全球第三大經濟體，卻工時過長、生活費用高、薪資停滯、經濟前景不佳。根據經合組織（OECD），1991年至2021年間，日本人平均年薪僅成長5%，相較於法國、德國等G7國家，人家可是調漲了34%。

日子不好過，成家只能先緩緩。有人一周工時達70時，連生活都沒有，如何談情說愛論婚嫁？再者，日本仍是父權社會，女性一旦進入婚姻，就得扛上育兒的重任，那麼「禁入」婚姻似乎是比較誘人的選擇。

於是，家長在相親的角色愈漸吃重，有人自告奮勇，有人不敵兒女央求。成功將女兒嫁出的一名母親表示，這類活動的好處是，父母出馬都是開門見山，直來直往，將各自需求擺在檯面上，省了年輕人初次見面的尷尬彆扭，省時有效率又不難堪。

不過，也有只想抱金孫者，條件太多始終不能如願。有人兒子40多歲，卻只想找20多歲頂多30出頭的「良配」。主辦方透露，一名父親苦尋不著理想兒媳婦，仔細一查才發現，他兒子40歲，他對未來媳婦卻百般挑剔，30多歲太老，教育程度比兒子高不行，就連沒有兄弟的女子都畫叉，理由是老了得扛起照顧父母的責任，無法安心顧家。

主辦方溫馨喊話，無論父母如何費盡心思為子女淘選佳偶，最終還是得讓年輕人做主。畢竟姻緣這碼事，還真不是外人能插手。