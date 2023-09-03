【另類紀錄!】中颱海葵3日登陸台灣台東　終結1471天無颱風登陸現象

更新時間: 2023-09-03 20:00

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局今天(9月3日) 持續發布中颱海葵海上陸上颱風警報，根據最新資料，海葵中心已於下午3時40分左右於台東縣東河鄉登陸，成為繼2019年颱風白鹿後，4年多來首個中心登陸的颱風。

(圖/中央氣象局)

根據氣象局資料，前1個颱風中心登陸的颱風，要回溯到2019年8月的輕颱白鹿，自8月24日下午1時於屏東滿州附近登陸，同日下午4時10分從高雄楠梓附近出海。

颱風海葵(國際命名 HAIKUI ）今天登陸台灣，也終結了4年來沒有颱風登陸的紀錄。

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根據台灣颱風論壇｜天氣特急粉專計算, 這次颱風登陸, 睽違了1471天。而在2019年白鹿颱風之前, 另外兩個登陸台灣的颱風, 分別是2017年7/29的尼莎颱風, 以及2016年7/8的尼伯特颱風。

自白鹿之後，氣象局雖然仍有針對影響台灣的颱風發布海上、陸上颱風警報，但在海葵之前並未有颱風中心真正登陸台灣。

不過，根據中央社報導，2021年的輕颱盧碧，當年8月4日於南海生成，接著5日在廣東沿海登陸，不久後減弱為熱帶性低氣壓，並以熱帶低壓的強度穿過台灣後，同月8日又在台灣東方海面「補血續命」增強為輕颱，最後在日本九州登陸。

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