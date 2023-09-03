有條件重啟商業捕鯨 冰島：業者應「殺快一點」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在基於人道原因短暫停止商業捕鯨兩個月後，冰島政府宣布「有條件」終止長須鯨的禁捕令，捕鯨業者須在強化的監管系統下，採用更新、更人道的獵捕方式，才能進行相關作業。

事實上，冰島在2006年恢復已經禁止20年的商業捕鯨，允許業者捕捉體長超過20公尺的長須鯨，現在與挪威、日本兩國並列為全球唯三允許捕鯨的國家。然而，全冰島現在只有一間業者持有捕鯨許可證，且該資格今（2023）年底就會到期，目前尚不確定政府會不會同意其續照。

今年6月，食物、農業及漁業部部長史瓦瓦斯多蒂爾（Svandís Svavarsdóttir）宣布，由於現下採用之捕鯨方法可能對鯨魚造成過大痛苦，因此直至8月底為止，商業捕鯨作業將因動物權益而暫停。經歷兩個月研議後，政府頒布了新的作業規範，並要求業者應讓被捕鯨魚「快速死亡」，方能繼續捕鯨。

冰島政府指出，過去採用之捕鯨方式，主要是靠魚叉攻擊鯨魚，然而由於鯨魚體型龐大，魚叉多無法造成致命傷，多達41%的鯨魚掙扎時間會長達數小時，作法太不人道。重新允許捕鯨作業後，業者須學習鯨魚相關的生物學知識，以及增加對鯨魚痛苦與壓力認知的理解，確保他們儘速死亡，才能繼續捕鯨。

儘管如此，海洋保護組織「海洋保護」（OceanCare）指出，他們幾乎完全肯定業者根本無法達成此要求，這種毫無必要且過時的捕鯨行為，必須中止。

冰島唯一有商業捕鯨許可的公司Hvalur hf.則反駁，鯨魚排放大量的二氧化碳，且其排泄物和尿液會助長冰島海域藻類的大量成長，捕鯨行為反而有助於冰島達成其氣候目標，此言論遭非政府組織環境調查局（EIA）批評為「可笑」，表示事實正好相反，因為長鬚鯨的存在有助於維持生態系穩定。

據環境媒體Mongabay報導指出，由於無法確定冰島政府是否會在年底Hvalur hf.捕鯨許可到期後延長其證照，這此的捕鯨作業重啟，其實很有可能會是「最後一場捕鯨」。