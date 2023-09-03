【各地災情】颱風海葵登陸台灣台東縣 綠島與東海岸3日中午過後風強雨大

更新時間: 2023-09-03 22:16

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中度颱風「海葵」3日15時40分登陸台東 今天對台灣影響最強•陸警可望5日深夜解除

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受颱風海葵影響，台南市3日入夜後風雨增強，東區裕敬公園1棵大樹攔腰折斷，倒向旁邊道路影響交通，並波及1輛汽車，幸未造成人員傷亡。中央社

颱風海葵侵台，高雄市前鎮區3日晚間風雨漸增，中央氣象局也持續對高雄發布超大豪雨特報，包括苓雅區、鳳山區時雨量皆超過55毫米；前鎮區、旗山區3小時時雨量破100毫米。中央社

颱風海葵挾強風豪雨襲台，宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園區聯外產業道路3日下午發生土石流，交通中斷。南澳鄉公所表示，縣府4日將接手，盼下午能單線雙向搶通。（南澳鄉公所提供）中央社

颱風海葵來襲，首當其衝的台東風強雨大，3日市區1輛17噸重的冷凍貨車都被掀翻。中央社

更新時間: 2023-09-03 14:46

中央氣象局表示，颱風海葵中心在3日下午3時40分登陸台東東河，成為繼2019年颱風白鹿後，4年多來首個中心登陸台灣的颱風。圖為台東地區路樹遭颱風海葵帶來強風驟雨吹斷，倒臥路面，街道滿是障礙物。中央社

因應海葵颱風來襲，國軍第二作戰區（陸軍花東防衛指揮部）派員協助花蓮縣豐濱鄉民眾，實施預防性撤離。（國防部提供）中央社

因應海葵颱風來襲，國軍第二作戰區（陸軍花東防衛指揮部）派員，協助花蓮縣光復鄉大興村路樹倒塌清除作業。（國防部提供）中央社

受颱風海葵影響，南投縣仁愛鄉3日開始下雨，投85線平靜橋路段上午發生邊坡崩塌，土石掉落，道路中斷。（民眾提供）中央社

颱風海葵帶來強陣風，台中市警察局和平分局梨山分駐所3日下午獲報，和平區中興路4段（台7甲線）68.7K處有路樹傾倒、阻礙通行，且壓到高壓電線，除立即通知谷關工務段及台電工程人員搶修，也在現場進行交管。（民眾提供）中央社

首次發稿: 2023-09-03 13:26

【災情】颱風海葵暴風圈已觸及台灣台東縣 綠島與東海岸3日中午過後風強雨大

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）颱風海葵暴風圈已觸及台東縣，綠島與東海岸風強雨大，海浪打到馬路上，路肩流失，招牌水桶掉落；台23線豐南至北源段中午預警性封閉；南迴金崙大橋下午不排除預警性封閉。

颱風海葵暴風圈3日中午已觸及台東縣，綠島與東海岸風強雨大，台東長濱鄉台11線竹湖路段因颱風長浪造成護欄、路肩沖刷流失20公尺。（民眾提供）中央社



(氣象局記者會超連結)

颱風海葵來襲，花蓮火車站旁1處機車遮雨棚架3日上午不敵強風吹襲倒塌，警方拉起封鎖線警戒。（花蓮縣警察局提供）中央社

颱風海葵來襲，花蓮市區火車站1處機車遮雨棚架3日上午不敵強陣風應聲倒塌，幸未造成人員受傷。（花蓮縣警察局提供）中央社

颱風海葵來襲，花蓮間歇性颳強風下大雨，卓溪鄉省道台30線一輛小貨車3日上午遭傾倒路樹砸中，車上2人受傷送醫。（民眾提供）中央社

颱風海葵來襲，卓溪鄉省道台30線一輛小貨車3日上午遭傾倒路樹砸中，車輛扭曲變形，車上2人受困，警消獲報立即到場救援，與民眾協力將路樹抬起，將車內2人救出。（花蓮縣警察局提供）中央社

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中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美中午表示，颱風海葵預估傍晚可能從台東東海岸東河鄉至成功鎮間登陸，北台東東海岸三鄉鎮、縱谷地區風力及雨量會比較大。

中午過後暴風圈逐漸觸及陸地，綠島和東海岸已出現強風大雨。

根據台東災害應變中心中午資料，台東縣曾停電用戶數486戶、目前已修復用戶數274戶、目前仍停電用戶數212戶（成功鎮73戶、卑南鄉67戶、東河鄉18戶、長濱鄉54戶）。

長濱鄉台11線90K（竹湖路段）因颱風長浪造成護欄、路肩沖刷流失20公尺，公路局已通知承包商派員至現場以混凝土式塊狀護欄圍起封鎖線，預計下午4時完成交維設施布設；南橫公路東段上午8時預警性封閉；南迴公路金崙大橋不排除下午3時預警性封閉；台23線東富公路7公里至25公里 （豐南至北源路段）中午12時起預警性封閉。

陸軍東指部編組情蒐官22人已進駐災防分區及各鄉鎮公所災害應變中心，預置兵力已至12鄉鎮待命；台東縣後備指揮部也已派遣各級災防連絡官計19人，進駐台東縣政府、災防分區及各鄉鎮公所災害應變中心，並運用各鄉鎮後備軍人輔導組織人力，共同協助執行兵力申請及災害防救等任務。