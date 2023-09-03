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吸大麻等於吸入重金屬？研究：體內鉛鎘含量高於常人

大麻極易吸收重金屬、農藥、石油溶劑甚至原油等有害化學物質，自身卻不受其害。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/03 12:10
大麻（圖／美聯社）

大麻（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在全球對大麻合法化的利弊持續爭論之際，最新研究顯示，吸食大麻者，體內的重金屬鉛鎘含量竟較常人多出許多。

CNN報導，吸食大麻者，血液、尿液中「鉛」的濃度較一般人分別高出27%、21%。另，其血液、尿液中「鎘」的濃度較一般人分別高出22%、18%。這項研究是由美國哥倫比亞大學所進行，8月30日發表在《環境與健康展望》（Environmental Health Perspectives）期刊。

研究檢視了2005至2018年間，7,254名美國曾於30天內使用大麻者的體內重金屬含量，但並未區分使用目的是醫療用或娛樂用，仍須進一步分析。

根據美國環保署，鎘恐致腎臟疾病及肺癌，也會在動物身上導致胚胎畸形。醫界也屢屢提及重金屬可能引發各類癌症、慢性病、神經毒症狀等健康危害的風險。

大麻根莖深長，能在多種環境栽植，吸收能力強，是一種「超累積植物」（hyperaccumulator）。這意味著大麻極易吸收重金屬、農藥、石油溶劑甚至原油等有害化學物質，自身卻不受其害。

由於這項強大吸收能力，在車諾比核災後，大麻甚至被用來濾掉土壤的有毒重金屬物質。美國農業部也打算透過生物工程，開發大麻吸收毒素的潛力。

對環境有益，對吸食者卻不是件好事。2021年一份研究顯示，大麻從環境中吸取的鉛、鎘、鉻，會從根莖一路輸送至花葉。若未妥善控管種植環境，或從來路不明的來源取得大麻，無論是為了醫療之用或純粹想「嗨」一下，使用者恐怕都已暴露在重金屬風險之中。

吸大麻等於吸入重金屬？研究：體內鉛鎘含量高於常人
娛樂用大麻（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-09-03 12:51 GMT+08:00

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